”家計の味方”とも言える「鶏肉」ですが、今、価格高騰で”家計の難敵”になろうとしています。

【写真を見る】「鶏の唐揚げ」がピンチ！価格が高騰 家庭の食卓から街の弁当店まで――広がる影響

特売日には行列が！

記者「熊本市中央区のスーパーです。今日は月に1度の肉の特売日ということで、雨にもかかわらず開店前から多くの人が列を作っています」

開店と同時に肉売り場を目指します。

そして、次から次に、肉が買い物かごに吸い込まれていきます。

――何パック買いましたか？

買い物客「ヒレが9つ、サーロインが7つか8つ。安いよ、安い」

買い物客（飲食店経営）「いつも安く頑張ってくれているので、ありがたい。助かっています」

――肉の日はすごいですか？

「やばいですよね」

去年の「通常価格」が今の「特売価格」に

鶏肉の価格は、鶏もも肉100gあたり通常は119円（税込129円）のところ、18日は特別価格99円（税込107円）で販売していました。

みやはらZ南熊本店 橋本憲明店長「去年は通常価格が100gあたり99円（税込107円）だった。徐々に徐々に上がってきている」

買い物客（飲食店経営）「鶏肉好きだけど高くなっているという人が多いので、バンバンうちで食べてくださいと」

全国で過去最高値 その理由

農林水産省の調査によりますと、店頭で販売された鶏もも肉の価格は100gあたり155円で、2003年の調査開始以来の最高値を更新しました。

※6月8日～10日までの調査

農水省は、要因について「物価高を背景に豚肉や牛肉などより相対的に価格が低い鶏肉に需要が集中し、店頭価格を押し上げた」と分析しています。

みやはらZ南熊本店 橋本憲明店長「牛肉豚肉の単価が上がっているので、鶏肉も上がったとしても、鶏肉をお買い求めになるお客様は去年に比べて増えている状況です」

価格高騰の影響は、弁当店にも出ています。

仕入れ値高騰 売れているのに…

2025年10月にオープンしたこの唐揚げ専門店では、650円～800円の弁当が1日に150個～200個売れていますが、目下の悩みは鶏肉の価格高騰です。

1kgあたりの仕入値は、オープン当初と比べて約400円上がり、860円ほどになっています。

唐揚げ百姓 岩本卓也さん「予想外のことで徐々に（鶏肉の価格が）上がっているのでどこまで上がるか、いつ下がるか分からない状況です」

”思い”を胸に立ち向かう

一時は弁当を値上げしましたが、客足が遠のいたため、今は自社栽培の米を使ったり、比較的安価な「むね肉」を使ったりして、工夫を凝らし元の価格で提供しています。

唐揚げ百姓 岩本卓也さん「お客様に満足してもらい満腹にというのが唐揚げ百姓のテーマでもあるので、その思いだけでやってます」