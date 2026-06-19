女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。第1セットに生まれた佐藤淑乃のスーパープレーには、日本ファンから称賛の声が相次いでいる。

フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。第1セット、守備で魅せたのは佐藤だった。12-15からセルビアのサーブ。日本のスパイクは相手ブロックに阻まれたが、佐藤が倒れこみながらレシーブした。

さらに日本選手に当たって自身の元に来たボールを、倒れた状態のまま右手で相手コートに返した。このスーパープレーには、国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の実況も絶叫。その後、佐藤自らのブロックで得点を挙げた。

動画配信サイト「VBTV」の公式Xが「ヨシノはこれをどうやったんだ？」として、このシーンを公開。佐藤の公式Xでもマネジャー名義で「このプレー、すごかったですよね…」として引用すると、日本ファンから反応が相次いだ。

「見てて興奮しました！しかも自分でブロックまで決めちゃって！」

「すご〜いと思いました！また必殺技みたいです」

「ヨシノの勝ちたい気持ちが表れてたプレーだったと思います」

「この後のブロック込みで最高でした！声でました！」

「本当にすごすぎて何回みてもビックリする」

「思わず、エ…!?すっご!!って声出た」

「すごかったです！感激しました」

「淑乃選手の努力がこうやって世界中に見つかっていくのが本当に嬉しくて誇らしい」

日本は19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）