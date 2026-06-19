2人のレジェンドが金字塔を打ち立てた。

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ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（41=アルナスル）が日本時間18日、1次リーグ初戦のコンゴ民主共和国戦に出場。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38=マイアミ）に並ぶ歴代最多の6大会連続出場を果たしたのだ。

C・ロナウドの国際Aマッチ通算229試合出場は世界最多。これでW杯通算23試合目の出場となり、歴代4位タイとなった。2022年カタール大会で史上初の5大会連続ゴールをマーク。この日、前人未到の6大会連続ゴールはならなかったものの、フル出場で健在ぶりをアピールした。

前回王者アルゼンチンのメッシは同17日、史上初となる6大会連続出場となった初戦でハットトリックを達成。通算得点で歴代1位のクローゼ（ドイツ）に一気に並ぶ16点目。衰えを感じさせないベストパフォーマンスを見せていた。

一方、2人と並ぶスーパースターのブラジルFWネイマール（34=サントス）は、右ふくらはぎの故障が完治せず、初戦のモロッコ戦を欠場。米国のスポーツ専門サイト「ESPN」は1次リーグ残り2試合も欠場する見通しと報じた。このまま代表引退の可能性もささやかれるが、「とんでもない」とブラジルのサッカー関係者がこう言った。

「4大会連続出場のネイマールは、可能性がある限りブラジル代表にしがみつきたい。6大会のメッシ、C・ロナウドに対抗心を燃やしていて、あと2大会は出たいのです。昨年、サウジアラビアのアルヒラルから、ブラジルの古巣サントスに復帰したのも、W杯を見据えて地元チームでアピールしたかったからです」

故障が癒えないネイマールの招集は、ブラジル国内でも賛否両論だった。2023年10月以降、代表戦出場から遠ざかっていたが、アンチェロッティ監督はサプライズ招集。「彼の招集はコンディション次第だと言ってきた。コンディションが回復したからテストの必要はなかった」と話していた。

「メンバー発表の時点で完治していなかったし、こうなることは予測できた。それでも呼ばなければならなかった。それはブラジルサッカー協会、さらにはFIFAの意向でもあったから。ネイマールがいるかいないかで、ブラジル代表のスポンサーの数がまるで違ってくる。要するに、入ってくるカネが全然違う。FIFAも『3大スターが揃う最後の大会』をウリにしていますから」（前出の関係者）

ネイマールは日本と対戦する可能性のある決勝トーナメントでの復帰を目指し、リハビリに取り組んでいるというが……。