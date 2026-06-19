非常に耳が痛い指摘である。

【もっと読む】藤川阪神の日本シリーズ敗戦の内幕

18日に行われた阪急阪神ホールディングス（HD）の株主総会。かつては阪神ファンの株主が口々に文句や苦情をぶつけ、中には「回転寿司なら大トロやウニが回っている中、なぜタコやイカの皿を取るのか」と、消極的なドラフト戦略を揶揄した者もいた。

それに比べて近年は落ち着いてきたものの、それでも球団への苦言がゼロになったわけではない。この日は男性株主が、助っ人外国人について、こう指摘した。

「外国人選手はこの3年間、使い物になってない。他球団なら失敗した外国人でも少しは試合に出ているが、（阪神の場合は）試合に出ていない」

今季はオフに3人の新助っ人を獲得したものの、先発左腕のルーカスは3試合で0勝2敗、防御率5.52と打ち込まれ、故障もあって4月に二軍落ち。同じく右腕のラグズデールは一軍に出場しておらず、二軍でも0勝4敗、防御率3.59。中継ぎ右腕のモレッタは17試合で投げるも、同7.07。内野手のディベイニーも5試合で打率.143とサッパリだ。

ここ3年間で獲得した外国人は育成を除いて10人。成功した新助っ人は1年目の2024年に1勝4敗14セーブ31ホールド、防御率1.55の成績を残したゲラくらいのものだろう。一度は解雇したドリスを昨季中盤に再獲得したのも、それだけ助っ人がハズレばかりだからだ。

阪神OBが言う。

「勝利の方程式である『JFK』の一角を担ったウィリアムスと、18、19年に在籍したナバーロが駐米スカウト。彼らの目利きにも問題があるのかもしれないが、最終的に獲得にゴーサインを出したのは藤川監督ですからね。それもちょろっと映像を見ただけではなく、監督就任前のフロント時代には実際に現地に赴いて視察したことも。最終的に藤川監督のお眼鏡にかなう選手を獲得しているわけですから、助っ人が当たらないのは編成だけの責任ではありませんよ」

18日、阪神は偏光レンズの開発を行うタレックスと、視界コンディショニングサポート契約を結んだことを発表。藤川監督は「（タレックスのサングラスが）あるとないでは、見え方がまったく違う」と話した。

助っ人の能力を見極められるメガネも欲しい……。

◇ ◇ ◇

昨季の株主総会では、藤川監督の「リーダーとしての資質」を問う声が上がった。その指摘は、極めて的を射ていたのかもしれない。日本シリーズ敗退の舞台裏では、藤川監督の「ブチギレ事件」が起きていたという。スタッフのケアレスミスに激怒し、怒りで体をわなわなと震わせていたそうだ。いったい、何があったのか。●関連記事 【もっと読む】藤川阪神の日本シリーズ敗戦の内幕 では、それらについて詳しく報じている。