右太もも裏の肉離れで戦列を離れているホワイトソックス・村上宗隆（26）が、本格的に練習を再開したという。

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日本時間18日、遠征先のニューヨーク（ヤンキース戦）で報道陣に対応したウィル・ベナブル監督によれば、すでにティー打撃、走塁なども含めてすべての練習に取り組んでおり、「今後、より難度の高い打撃練習を行う。ゲージでの打撃も強度を上げていく」と説明。依然として「復帰時期は決めていない。日ごとに様子を見ていく」と焦らせない方針を明かした。

渡米1年目の村上は59試合に出場し、打率.240、20本塁打、41打点。離脱するまで本塁打、打点はア・リーグトップだった。

昨季まで3年連続100敗以上を喫したア・リーグのお荷物球団だったホ軍だが、一転して今季は中地区首位に立つ快進撃を繰り広げる原動力になっている。

18日現在、ホ軍は38勝34敗の勝率.528で、2位ガーディアンズ（勝率.527）とゲーム差なしの首位に立っているとはいえ、村上が離脱した5月30日以降、打線に陰りが見えてきた。

村上が負傷者リスト入りするまで8本塁打、18打点をマークした5月のチーム総得点146はメジャー5位、総本塁打42は同1位だったものの、6月はここまでの13試合で総得点65（同18位）、総本塁打20（同11位）。ベナブル監督は「選手たちは村上抜きでも見事な働きをしている」としたものの、いずれも順位を下げた。村上の不在が響いているのは明らかだ。

今季のホ軍の快進撃は村上を中心とした打線によるものだが、対照的に投手陣は決して盤石とは言い難い。

特にリリーフ陣の被本塁打42はメジャーワースト3位。守護神ドミンゲス（3勝3敗12セーブ、防御率3.81）を筆頭としたリリーフ投手は12回も救援に失敗しており、接戦になると脆さがある。

ベナブル監督は村上に無理をさせない方針とはいえ、1日でも早く復帰して欲しいのが本音ではないか。