韓国

日本時間19日午前10時、A組で韓国と開催国メキシコが激突する。ソン・フンミンら海外組を擁するアジアの雄と、守備の「正三角形」を軸に攻守のバランスを整えたメキシコは、どのような戦いを見せるのか。両国の特徴とキーマンを紹介する。

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アジア最強国を標榜し、代表メンバーの大半が欧州5大リーグでプレー。ブラジル代表を負かし、聖地ウェンブリーでイングランド相手に逃げ切ったり……ライバル日本代表の成長ぶりに韓国サッカー界の重鎮たちの胸中はいかばかりか──。

それでも、韓国サッカーファンの自尊心をくすぐってやまない海外組選手が好調をキープしているのは、W杯に向けて好材料といえるだろう。

2015年から25年シーズンまで在籍した英プレミアの古豪トットナムでゴールを量産し続けたFWソン・フンミンは、25年8月にMLS（メジャーリーグサッカー）に新天地を求めた。

33歳となった今も鋭いゴール感覚は健在。精神的支柱としても韓国代表をグイッと牽引する。

ドイツ王者のバイエルン・ミュンヘン所属のDFキム・ミンジェは強靱なフィジカル、一対一の強さ、スピード、空中戦の強さを武器に欧州で高い評価を受けている。ドイツで「モンスター」と呼ばれるミンジェの覚醒が、W杯勝ち上がりの必須条件といえるだろう。

フランスのパリSGに23年7月、完全移籍で加わったMFイ・ガンインのストロングポイントは、持ち場の2列目から小気味よいステップを踏み、利き足の左足から決定的なパスを繰り出していくプレーだ。上位進出に欠くべからざる選手の好プレーに期待したい。

・過去最高 4位

・前回大会 16強

・予選成績 アジア3次予選B組1位 11勝5分

■キーマン：キム・スンギュ

FC東京在籍のGKキム・スンギュの得意技は「顔面セーブ」だ。

187センチ.80キロとサイズ的にも申し分なし。神戸、柏、母国の蔚山、サウジアラビアのアルシャバブを経て25年6月にFC東京入り。驚異的な反射神経でビッグセーブを連発したと思ったら、正面からの強シュートにひるまずに対峙し、顔面ではじき返すプレーを見せて味方選手を鼓舞することも。

ケガなどもあって代表正GK争いに後れをとっていたが、ベストメンバーで臨んだ3月31日のオーストリアとのテストマッチに先発。本大会でも魂のこもった「顔面セーブ」が見られるか。

メキシコ

メキシコを生かすも殺すも、GKの前で正三角形（△）を形成する主力3選手のパフォーマンスに懸かっている。

△の底辺の「左」に入るCBヨハン・バスケスは、182センチ、71キロの鍛え上げられた肉体で相手選手をはじき飛ばしていく。

底辺の「右」には、CBセサル・モンテス。191センチ、70キロの強靱なフィジカルを利したエネルギッシュなプレーで、自ゴールの前に立ちはだかる。

△の「頂点」に位置するのが、アンカーとしてCBの2人と好連係を図りつつ、ひとたびマイボールになるとビルドアップの起点となるDFエドソン・アルバレスだ。

代表90試合超の経験値をフル活用し、攻守にわたって気の利いたプレーで流れを引き寄せる。これこそが、攻守の要であるアルバレスの真骨頂だ。

メキシコ自慢の「△」をどう崩すか。対戦相手にしてみたら、なかなか厄介な3人である。

前線は「新旧のヒメネス」が担当する。長らく主戦FWの座を守ってきた35歳のラウール・ヒメネス。もうひとり、25歳のFWサンティアゴ・ヒメネスは強い、うまい、空中戦に強いの三拍子そろった万能型ストライカーとして、将来を嘱望されている選手だ。

・過去最高 8強

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 開催国

■キーマン：ハビエル・アギーレ監督

指揮官の名前を聞いてピンとこない日本のサッカーファンはいないだろう。スペイン・バスク出身の両親がメキシコに移り住み、そこで生を受けたハビエル・アギーレ監督である。

2014年7月に日本代表監督に就任した。しかし、その3年前のサラゴサ監督時代に「八百長に関与した」との嫌疑を受けたことが引き金となって15年2月、日本代表監督を解任された。

その後はエジプト代表、UAE、メキシコ、スペインのクラブで采配を振り、24年7月に自身3度目のメキシコ代表監督就任が決まった。

勤勉で実直なバスク人気質を受け継いだアギーレ監督は、メキシコ代表に秩序と規律を植え付けてチーム力アップに成功した。日本で最も有名なメキシコ・サッカー人のアギーレ監督に注目だ。