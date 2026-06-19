【経済ニュースの核心】

トランプ大統領「全面開放」強弁も…日本のタンカーはホルムズ海峡「通過できません！」な理由

世界気象機関（WMO）は5月下旬、世界の年間平均気温が2026年からの5年間で、24年に記録した観測史上最高を更新する可能性が高いとの報告書を公表した。

エルニーニョ現象の発生などにより、気温が押し上げられると見込まれている。それによると、地表付近の世界の年間平均気温が26〜30年に最高記録を上回る確率は86％。この5年間の年間平均気温は産業革命前（1850〜1900年）の平均を1.3〜1.9度上回ると予測した。

米気候予測センターは6月11日、エルニーニョ現象が発生しており、26〜27年の北半球の冬にかけてさらに強まると予想されると発表した。そのため、地球規模での気温上昇や気象パターンの変化を引き起こし、一部の地域では干ばつを、他の地域では豪雨をもたらす。世界の穀倉地帯で収量減少や品質低下が起きれば、農作物の価格高騰要因になる。

さて、中東での戦争に起因した原油高止まりなど「悪い物価高」も警戒だ。25年6〜7月の1バレル=50ドル台が、現在は80ドル台である。

米国とイランの戦闘終結に向けた交渉で、パキスタンのシャリフ首相は15日、「和平合意」に達したと表明。正式な署名は19日にスイスで予定されている。

ただ、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ国営石油会社のクーリー執行副社長は2日、供給が正常化した後も、サプライチェーン回復には一部は数週間、他の部分は数カ月を要し、完全な回復は27年半ばまでかかるとした。

トランプ米大統領は5日、ウィスコンシン州の遊説で、イラン戦争を早期に終わらせ、物価高の要因を取り除くと表明。夏のドライブシーズンを前に、対イラク、対アフガニスタンの戦争など中東介入の歴史から、長期戦を避けたかったのだろう。

トランプ政権は、「朝令暮改」でイランの否定にもかかわらず、幾度もイランとの停戦交渉で合意する可能性があると述べ、そのたびに原油、株価が乱高下。投資家は翻弄され、イスラエルの反応も不明だった。「何度目の正直」か、今度こそ真実のようだ。

ただ、そのような情勢下、米スペースXの上場に投資家が殺到。市場に熱気が帯びたのは、同社の成長性がエルニーニョ現象や原油高と無縁だからだろう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）