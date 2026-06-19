31年ぶりの政策金利1.0％──日銀が0.25％の利上げを決めた16日、こんな見出しが躍ったが、肝心の為替相場は1ドル=160円台に張り付いたままピクリともしなかった。結局、円安は是正できなかった。

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すでに市場は今回の利上げを織り込み、これから積極的な利上げがあるか否かに注目していた。しかし、入院中の植田日銀総裁に代わり会見した内田副総裁の口から語られたのは「利上げ継続」「ペースは適切に判断」という代わり映えのないスタンス。むしろ、長期金利の上昇に配慮した国債買い入れの減額停止によってハト派の印象が際立った。

4月末から5月の大型連休にかけて実施したとされる為替介入の実績は11.7兆円に上るが、すでに効果は雲散霧消。問題は、この先、どこまで円安が進むかだ。

「1ドル=160円台後半を抜けたら、ひとまず2024年7月に付けた161円95銭付近まで試す展開になりそう」（兜町関係者）だが、日経新聞（電子版4日付）は〈「割安のワナ」にはまった円相場 米投資家、対ドル170円予想も〉と報じている。いよいよ「1ドル=170円」が現実味を帯びてきたか。

■日銀の認識と現実との乖離

「そもそも日銀は、『基調的な物価上昇率が目標の2％に近づいているが、まだ達していない』との認識です。つまり、いまだに緩和的な金融政策が必要だと言っている。しかし、日銀が示している通り、政策などによる特殊要因を除いたインフレ率は2.8％に達しています。日銀の認識と現実のインフレとのギャップが乖離し過ぎていて、これでは円安も抑えられません。1ドル=165円に向けて円安が進行したら為替介入もあり得ますが、米国の金利上昇を招くうえ、一時的な対症療法でしかない。いくら高市政権が『断固たる措置』を振りかざしても、マーケットに足元を見られたら170円まで進んでしまう可能性があります」（経済評論家・斎藤満氏）

相変わらず利上げに腰が重い日銀を横目に、米国内では「年内3回利上げ」という驚きの予想まで出てきた。

「円安・インフレが加速し、ますます貧富の格差が広がってしまう。余裕のある人は資産を海外や株に分散して目減りを防げるけれども、低所得者や年金生活者にとっては地獄です」（斎藤満氏）

高市首相が繰り返す「強い経済」とは一体、何なのか。

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