日本サッカー協会が「Team Cam」でオランダ戦の舞台裏を公開

森保一監督率いる日本代表が激闘を繰り広げた北中米ワールドカップ（W杯）初戦のオランダ戦の舞台裏が反響を呼んでいる。

日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、試合前にベテランDF長友佑都のユニフォームに関連するスタッフの粋な準備風景が公開され、「ばかかっこいいよな」「ガチで伝説すぎる」など多くの声が寄せられている。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の映像に収められていた、決戦に向けた準備の裏側。そのなかで、スタッフ間でユニフォームに圧着する「レガシーパッチ」に関する興味深いやり取りが行われた。大舞台に臨むベテランの長友のために、細心の注意を払って特別な準備が進められていたのだ。

スタッフは「Nagatomo（Legacy）」と記された黄色の封筒からパッチを取り出しながら「3種類あるんです」と確認。白地に赤い丸の「日の丸」の上に長友の背番号「5」が描かれたパッチ、黒地のもの、さらに長友がピッチを走る姿のシルエットが描かれたパッチを取り出した。「『5回』レガシーと、多分長友選手のプレーしている感じなんですかね。一応下に『NAGATOMO』って入って」と説明。日本サッカー界のレジェンドを送り出すための準備を心を込めて行っている様子がうかがえた。

大一番の裏側にあった特別なパッチと準備の映像には、SNS上のファンからも「レガシーパッチばかかっこいいよな」「シルエットも長友やん！」「長友選手、今回のワールドカップが5回目の出場で大会運営から名前入りのレガシーパッチ貰ってるのカッコ良すぎない」「長友の右腕のレガシーパッチ、ガチで伝説すぎる！」といった熱い声が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）