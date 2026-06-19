ｔｉｍｅｌｅｓｚの篠塚大輝（２３）が、来年公開の映画「焼却炉」（内田俊太郎監督）でスクリーンデビューすることが１８日、分かった。子役・かりん（１１）演じる主人公が思いを寄せる魅惑の大学生を演じる。

篠塚は昨年２月、大型オーディション企画「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」（タイプロ）を経てグループに加入。タイプロ期間中から「一橋大在学中」の肩書や、トレードマークの金髪姿とガッツあふれる姿勢が大反響を呼んだ。

芸能界デビュー後は、昨年４月に日本テレビ系ドラマ「真夜中の社内恋愛」や、配信ドラマに出演してきた。映画は今作が初挑戦となり、「初めて映画の現場に立たせていただき、すべての瞬間が新鮮で、圧倒されるような毎日でした」と初々しく振り返る。

小説家・江國香織氏による夏の思い出を描いた短編集「すいかの匂い」（新潮文庫）に収録された一編が原作。周囲になじめない９歳の女の子が、男子大学生（篠塚）と出会い、初恋に似た感情を抱くストーリーだ。篠塚は黒髪にイメチェンして影絵サークルの大学生を演じ「『役として生きる』経験は難しさもありましたが、皆さんに支えられ全力で駆け抜けることができました。自分にとって、忘れられない大切な作品」と充実ぶりを語った。

７月にチェコで開催される「第６０回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭」への出品も決定。気鋭の作家や挑戦的な作品が出品される「プロキシマ・コンペティション」部門に選出され、篠塚は「驚きと同時にそんな作品に関われたことに深い喜びを感じております。作品がどのように受け止められ、観客の皆さんの心に届くのか、楽しみです」とワールドプレミアに期待を膨らませている。

〇…主演の子役・かりんは小学５年生の１１歳。これまで子役活動はしておらず、今作が芸能界デビューとなる。子ども向けの映画撮影体験イベントに参加した際、今作のプロデューサーと出会ったことを契機にオーディションに参加し、主人公役を射止めた。「裏庭の焼却炉に物を捨てる」という秘密の習慣がある少女を演じ、「映画の世界を体験できて、夏休みのいい思い出になりました」とコメントしている。