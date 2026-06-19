今週末は、２０日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）に登場するプロ野球、ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）がオーナーのブラックミューズなど、注目新馬が続々とデビューする。

態勢は整った。２０日の阪神５Ｒでデビューするブラックミューズ（牝２歳、栗東・松永幹厩舎、父ミスターメロディ）はソフトバンクの柳田外野手がオーナー。ゲート試験のために在厩していた３月から、松永幹調教師の評価は非常に高かった。

この中間も先週の栗東・ＣＷコースでは６ハロン８１秒０―１１秒４でシャープに伸び、今週の坂路では５３秒９―１２秒３を出した。「今週は併せ馬で内に逃げるところが少しありましたが、悪くないですよ。初戦から楽しみです」とトレーナー。母系は伯父に１５年に日経新春杯、日経賞の重賞２勝を挙げたアドマイヤデウスがいるなど優秀だ。

現２歳世代が所有馬の３世代目となる柳田オーナーはＪＲＡ通算１勝。デビューＶとなれば、初めてになる。松永幹師は「普段は落ち着いているけど、走り出すと気が入る。４８０キロで牝馬にしては体もあります」と説明。オーナーと同じような雄大な体で、吉報を届けたい。（山本 武志）