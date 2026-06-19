『探偵！ナイトスクープ』骨折で松葉杖の高校生、痛みが和らぐ？「システマ呼吸」の有効性を調べてほしい
きょう19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、桂二葉探偵が「『システマ呼吸』で痛みが和らぐ？」を調査する。
【動画】「システマ呼吸」の有効性を調査…ボクシングの元世界チャンプが登場
依頼者は京都府の高校3年生の男子（17）から。私は高校のスポーツコースで陸上競技を頑張っている。ある日、ロシアの武術に「システマ」というものがあるのを知った。システマの特徴とされているのが「システマ呼吸」。
システマ呼吸は、痛みを和らげたり、心拍数や体力の回復にも有効らしく、それが本当ならば陸上競技に役立つのではないかと考えている。ただ、テレビなどで見るシステマ呼吸は、お笑い要素が強く、本当にすごい呼吸方法なのか、私自身、半信半疑なところがある。
そこで、システマのプロの方に呼吸法を学び、システマ呼吸が本当に痛みを和らげ、体力の急速な回復に有効なのか、一緒に調べてほしい、というもの。
何と足を骨折し松葉杖で登場した依頼者。早速、番組の医療担当の谷先生と「システマ大阪道場」へ向かった。すると、大西チーフインストラクターの指を握るだけで、軽く倒れる二葉や谷先生。曰く、システマは「痛いとは思うが、自分のキャパで何とかできるようになる」。さらにシステマ呼吸法も教えてもらうが、一朝一夕で身につけられるようなものではなく…。とそこへ、スタンバイしていたボクシングの元世界チャンプが現れ、大西トレーナーのボディにパンチをお見舞いする。果たして、そのリアクションやいかに。
このほか、せいや探偵の「階段が下りられない主婦」、竹山隆範探偵の「亡き先輩と遊んだ『やらてん野球』」を送る。
【動画】「システマ呼吸」の有効性を調査…ボクシングの元世界チャンプが登場
依頼者は京都府の高校3年生の男子（17）から。私は高校のスポーツコースで陸上競技を頑張っている。ある日、ロシアの武術に「システマ」というものがあるのを知った。システマの特徴とされているのが「システマ呼吸」。
そこで、システマのプロの方に呼吸法を学び、システマ呼吸が本当に痛みを和らげ、体力の急速な回復に有効なのか、一緒に調べてほしい、というもの。
何と足を骨折し松葉杖で登場した依頼者。早速、番組の医療担当の谷先生と「システマ大阪道場」へ向かった。すると、大西チーフインストラクターの指を握るだけで、軽く倒れる二葉や谷先生。曰く、システマは「痛いとは思うが、自分のキャパで何とかできるようになる」。さらにシステマ呼吸法も教えてもらうが、一朝一夕で身につけられるようなものではなく…。とそこへ、スタンバイしていたボクシングの元世界チャンプが現れ、大西トレーナーのボディにパンチをお見舞いする。果たして、そのリアクションやいかに。
このほか、せいや探偵の「階段が下りられない主婦」、竹山隆範探偵の「亡き先輩と遊んだ『やらてん野球』」を送る。