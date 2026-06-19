2026年6月14日、辻希美の長女である希空が自身のYouTubeチャンネルを更新。火鍋を食べながら雑談をする様子を公開した。

（関連：【画像あり】火鍋を食べながらChatGPTの質問に回答する希空）

今回希空は、新宿にある中国鍋店『海底撈火鍋』にやってきたようだ。さっそくスープや食材を注文。ChatGPTに質問を考えてもらい、答えながら食べていくようだ。「やってみたい企画」という質問に、希空は「弟とクレーンゲーム勝負」と回答。普段からゲームセンターにはよく行くようで、仕事終わりに遊びに行くと語った。

続いては、「悩み」について。希空は「最近夜寝れない」ことが悩みだと回答し、「マジできつい」と語った。考え事をする癖が原因のようで、「生きてきて一番辛い」とかなり悩んでいることを明かした。ときには寝られないまま朝を迎えたり、仕事の時間になってしまうこともあるようだ。

寝られないときは『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）をよく見ているようで、「ずっと見ている」「1日に1回は絶対見る」と番組への愛を語り、マネージャーからゲストで出演したいかと聞かれると、「出たい」「いつかスタジオ呼んでください」と夢を語った。

その後はスイーツなどを食べながら食事を楽しみ、動画は終了した。今回の動画に視聴者からは「希空ちゃん可愛い」「火鍋美味しそう」といった声が集まった。

（文＝向原康太）