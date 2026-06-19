ツインバード史上最軽量0.99kgのコードレススティック型クリーナー登場　着脱式バッテリーと自走式ヘッドを搭載

株式会社ツインバードは、「感動シンプル」ラインより、『コードレススティック型クリーナー TC-E187W』を2026年7月2日に発売する。製品質量0.99kgと、ツインバード史上最軽量のコードレススティック型クリーナーとなる。

（関連：【画像】ハンディタイプとしても使えるのでちょっとした掃除に便利）

本製品は、1kgを切る軽量設計により、身体的な負担を抑えて部屋中を掃除できる仕様。棚の上やカーテン周辺など高い場所の清掃や、部屋から部屋への持ち運びも無理なく行えるという。ヘッドには、軽い力でも前に進む自走式ヘッドを搭載。本体がフルフラットになる構造のため、ソファやベッドの下までスムーズにヘッドが届き、低いすき間の奥のほこりも吸い取ることができる。

あわせて、バッテリーには着脱式を採用。本体から取り外して充電できるため、コンセントの位置を気にせず、部屋のレイアウトや生活動線に合わせて収納することが可能となる。そのほか、ハンディータイプとしても使用でき、付属のすき間ノズルにより窓サッシなど狭いすき間のごみも取り除ける。ダストカップ、フィルターに加えて、ヘッドの回転ブラシも水洗いが可能となっている。

■製品情報コードレススティック型クリーナーメーカー：株式会社ツインバード品番：TC-E187W発売日：2026年7月2日価格：オープン価格カラー：ホワイト主な仕様：・製品寸法：幅239mm×奥行141mm×高さ1000mm（パワーブラシ・延長管を接続した状態）・製品質量：0.99kg（パワーブラシ・延長管を接続した状態）・充電電源（専用ACアダプター）：入力 AC100V-240V 50/60Hz、出力 DC14.0V 1.0A・消費電力：充電中14W、満充電後／待機時0.3W・連続使用時間（約）：強モード10分、標準モード30分・充電時間（約）：3時間・電源コード長（約）：1.5m・集じん方式：サイクロン式・集じん容量（約）：0.13L・セット内容：本体、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、専用ACアダプター、リチウムイオン電池パック、取扱説明書（保証書付）

（文＝リアルサウンド編集部）