気軽に相談してもらえるリーダーになるには、どうしたらいいのか？

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

相談窓口を利用する若手

とても印象に残った出来事があります。

ある会社で、義務化されているハラスメント相談窓口を社内に設置したところ、若手社員からパワハラについての相談が寄せられました。

「相談窓口なんて意味がない」、「結局は使われない」――そんな声も聞こえてきます。

でも現場では、制度を頼りに勇気を出して相談する若手が確かにいるんです。

その健気な姿に、少し胸が詰まる思いがしました。

同時に、どれだけ我慢したのだろうとも感じました。

なぜ上司には相談できなかったのか？

私は制度の良し悪しとは別のことを考えました。

なぜ彼らは、制度には相談できて、上司には相談できなかったのだろうか、と。

直属の上司が加害者の場合ももちろんあります。だからこそ、複数の上司が部下に気を配り、誰にでも相談できる環境を整えることが大切です。

「何かあったらいつでも声をかけて」と、直属の上司以外のリーダーが伝えておくだけでも、部下の安心感は変わります。

本来は上司に相談できる関係を

制度は大切です。

ただ、本来であれば最初に声をかける相手は上司であってほしいのです。

「少し聞いてもらえますか」と言える関係性があれば、問題は深刻になる前に共有できるはずです。

日々の声かけや、話を最後まで聞く姿勢、否定せず受け止める態度

――そうした小さなふるまいの積み重ねが、相談のしやすさを左右します。

日常の小さな関わり方が職場を変える

部下のために制度を整えることは、リーダーとして大切な役割です。

でも、制度だけでは職場の空気は変わりません。

今回の出来事は、「制度があるかどうか」ではなく、「上司としてどんなふるまいができていたのか」を静かに問いかけているように感じました。

制度の前に日常の関わり方こそが、職場を少しずつ変えていきます。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）