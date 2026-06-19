お寺・仏像研究家でピン芸人のみほとけ（31）が、7月2日に京都でお寺フェス「THE極楽DAY・夏の仏教フェスin金戒光明寺」を主催する。午前11時から「経済×仏教トークセッション『推しと祈り』川邊健太郎と浄土宗僧侶が語る“宗教”と“アイドル”の交差点」。午後6時からは「THE極楽NIGHT in大本山金戒光明寺〜音楽×笑い×怪談の仏教エンタメフェス〜」。

「経済×仏教−」は、19日に退任予定のLINEヤフー川邊健太郎会長（51）が自由な立場で“アイドルの推しは宗教と同じ”というテーマについて浄土宗の僧侶たちと語り合う。「THE極楽NIGHT−」はドドんの漫才、バンドのTHE南無ズ、小谷剛璋の法話、満茶乃の怪談、そして般若心経EDMで、エンタメと仏教を立体的に体験できるフェスだ。

元ミス鎌倉で、アイドルを経て看護師資格を持つ、みほとけは「2つ合わせて極楽DAY。金戒光明寺は、法然上人が初めて草庵を結んだ浄土宗大本山。仏像業界とかお坊さん業界にはすごく面白い人がいる。伝統的なものに触れて、生きるヒントと仕事のヒントを見つけてくれれば。京都の街は戦災に遭わなかったので、応仁の乱以降の800年前の建物が残っています。観光も楽しんでください」と話している。【小谷野俊哉】

◆みほとけ 1994年（平6）10月27日、神奈川・鎌倉市生まれ。慶大看護医療学部を17年3月に卒業。15年11月〜18年8月、アイドルユニットWen Dee。16年度ミス鎌倉。19年から芸人。YBSラジオ「キックス」火曜レギュラー。166センチ。血液型A。