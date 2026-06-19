俳優デビュー50周年の俳優・舘ひろしさん（76）にインタビュー。ターニングポイントとなった出会いや最近ハマっている甘いものについてなど意外な一面を明かしてくれました。

主演映画『免許返納!?』（6月19日全国公開 配給：東映）で、70歳を迎えた映画スターをコミカルに演じている舘ひろしさん。映画は、主人公が俳優仲間のバイク事故をきっかけに、免許返納をめぐる騒動に巻き込まれるコメディー作品です。舘さんのアイデアで台本にないセリフや動きを追加したシーンもあるといいます。

■『あぶない刑事』シリーズで共演 柴田恭兵さんは“コメディーの師匠”

――コメディー作品の主人公を演じる上で参考にした俳優の方はいますか？

柴田恭兵さんですね。彼が僕のコメディーの師匠というか。ドラマで2年半、映画で何本かご一緒して、そのときに僕が彼から得たものはすごくあります。

――今作で、柴田恭兵さんを参考にした部分はありますか？

僕がちゃんちゃんこを蹴っ飛ばすじゃないですか。それで空振りするじゃないですか。空振りするまでは台本になかったんですけど、それを（マネージャー役の）西野七瀬さんが、空振りしたあと「空振り？」って言うじゃないですか。ああいうセンスは恭さまセンスですね。

――ダンディーな役柄とコミカルな役柄ではどちらを演じる方がお好きですか？

コメディーにすごく憧れるんです。やっていてすごく楽しくて。最初『あぶない刑事』をやっていたときに恭さまがすごくいろんなギャグをやるんです。僕も同じようなギャグをやろうとすると監督が「舘さんはやめたほうがいい」って。僕が言うよりも恭さまに言ってもらった方が100倍面白くなるんです。

■事務所の後輩・黒川想矢さんと共演 バイクシーン秘話

――黒川想矢さんを乗せて走るシーンは実際に運転されたと伺いましたが？

あの道路はずっと貸し切っていて、ヘルメットなしで走れたんですけれども、「想矢、たまには俺の後ろに乗ってちょっと走るか？」って2人で走ったんですね。帰りに両手離しして走ったら「舘さん何やってるんですか。ハンドル持ってくださいよ」って慌てていてかわいかったです。

■俳優デビュー50周年 ターニングポイントになった出会い

舘さんは1976年公開の映画『暴力教室』で不良学生を演じ、俳優としてのキャリアをスタートさせました。ドラマ『西部警察』をきっかけに、石原プロモーションに入社。『あぶない刑事』シリーズをはじめ、多くの話題作に出演。2021年に芸能事務所『舘プロ』を設立後も『ゴールデンカムイ』シリーズで土方歳三を演じるなど、存在感のある演技で活躍し続けています。

――ターニングポイントになった出会いや作品を教えてください

『西部警察』で渡哲也さんと出会えたことが僕の俳優人生というよりも僕の人生の中ですごく大きなことだったと思います。2番目が『あぶない刑事』ですね。恭さまを見たときにすごくショックだったんですね。こんなお芝居があるんだって。最初はやりづらいなって思っていたんですね。でもそれは僕の彼に対するきっとジェラシーだったんですね。あんなお芝居ができたらいいなとどこかであったんですね。一緒にやっていくうちにすごく彼に影響された部分があって。3番目が『パパとムスメの7日間』かな。やる勇気が僕にあってよかったかな。俳優って人との出会いももちろんですが、その作品との出会いはすごく大事だと思います。

――デビュー当時から欠かさず続けていることを教えてください

石原プロですから、渡哲也さん、石原裕次郎さんに「芝居をするな」と言われたのは、僕の中で大きな意味を持っているかなと思います。「ひろし、芝居のうまい俳優はいっぱいいるからかなわないから芝居はするな。お前はその存在感で見せろ」というふうにずっと言われてきて今でも続けているかなという気がします。

――俳優デビュー50周年を迎え、今後チャレンジしたいことはありますか？

舘プロで映画を作りたいなとは思っています。1つ企画はあるんですけど壮大すぎちゃって、これはちょっと無理かなと思っています。構想はあるんですけれどもお金がかかりすぎて、多分無理だと思います。

――甘いものが好きだと伺いましたが、最近ハマっている甘いものはありますか？

甘いものには全部ハマっちゃうんですけども、よく行くのは帝国ホテルの『Silver Dollar Pancake 1ドル銀貨パンケーキ』これは結構食べます。うちにはヨックモックのクッキーが必ずあって、それは欠かさず食べます。あとはアイスクリームですね。基本的にはバニラ好きですね。ストロベリーも食べるんですけど、あまり食べすぎるといけないって言われています。