じつに、完璧すぎる…日本ワインの未来を変える「驚異のブドウ」が存在…世界市場で大きな武器に…その「知られざる正体」とは？

一滴の雫に満たされている、数千年にわたる叡智……。

もはや国民的な飲み物の一つとなったワイン。近年、日本産ワインも急成長していることはご存知の方も多いと思いますが、さらに注目を集め始めているビオワイン、オレンジワインはご存知でしょうか。

ワインは、単なる嗜好品にとどまらず、人類が長い時間をかけて磨き上げてきた文化の産物として多くの人々を魅了し続けています。しかし、グラス一杯の背後には、ブドウ樹の生理、発酵微生物の働き、 果汁やワインに含まれる化合物の化学反応、といった、さまざまな科学的要素が複雑に絡み合っています。

ワインの原料となるブドウの最新の栽培技術、醸造技術から、おいしさ、香り、健康効果はもちろん、温暖化によるブドウ栽培の変化など、ワインの魅力を科学の言葉で説明した『最新 ワインの科学』（講談社・ブルーバックス）。本記事シリーズでは、この書から、興味深いトピックを選りすぐってご紹介していきます。

今回は、日本のワインづくりに注目！ 日本ワインの個性と未来を支える産地固有品種について解説します。

＊本記事は、『最新 ワインの科学 芳醇な香りと味わいはどのように生まれるのか』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

日本ワインの鍵を握る産地固有品種たち

ワイン造りの歴史がおよそ140年と、ワイン後進国である日本において、「産地固有品種」は、日本ならではのワイン文化を世界に発信するための中核的な存在です。これらの品種は、長年にわたる栽培の積み重ねや、品種改良・選抜の努力を経て、日本の多湿な気候や独特な土壌条件に適応してきた背景をもち、まさに日本の風土を体現したブドウといえるでしょう。

日本ワインは、単なる国際品種の模倣ではなく、独自の魅力と物語をもつ存在であることを、これらの産地固有品種が証明してくれます。特に近年の世界市場では、「その土地にしかない個性」をもつワインが評価される傾向が強まっており、日本固有品種は、今後さらに注目を集めていく可能性を秘めています。

日本ワインの将来を考えるうえでも、これらの品種が果たす役割は極めて重要です。日本の風土、文化、そして栽培・醸造技術の結晶として生み出される日本ワイン。その中心にあるのが、産地固有品種です。

それでは、日本ワインの鍵を握る代表的な産地固有品種について、具体的に見ていきましょう（図「日本で育成された産地固有品種」）。

ゲノムが明かす「甲州」にまつわる1000年の謎

日本で最も生産量の多い白ワイン品種が甲州です。甲州の起源については、主に2つの説が伝わっています。

ひとつは718年、奈良時代に僧・行基が甲斐の国（現在の山梨県）の東部で甲州栽培を奨励したという説です。

もうひとつは、1186年の平安時代末期に、甲斐の国祝村（現在の山梨県甲州市）の雨宮勘解由が甲州を発見したとする説です。いずれにしても、甲州は約1000年にわたり日本で受け継がれてきた、日本最古の品種です。

なお、海外でも甲州は栽培されています。ドイツ・ラインガウ地方のショーンレーバー・ブリュームラインでは2003年から、アメリカ・カリフォルニア州ナパ・ヴァレーのカズミワインズでは2017年から甲州を栽培しています。

長年、ヴィティス・ヴィニフェラと考えられてきた甲州ですが、2015年に独立行政法人酒類総合研究所の後藤らが行なった遺伝子解析で驚くべき事実が判明しました。

大発見！ 遺伝子解析で判明した「甲州の正体」

甲州は、ゲノムの75％がヴィティス・ヴィニフェラで、残り25％は中国原産の野生種ヴィティス・ダビディ（Vitis davidii：和名トゲブドウ）という遺伝的構成をもつことが明らかになったのです。

確かに、ヴィティス・ヴィニフェラでは観察されない小さい「トゲ」が甲州の新梢にはあります。このトゲは、ヴィティス・ダビディから遺伝されたと推測されます。現在、推定されている甲州の家系図を図「甲州の遺伝的起源と交雑親の推定」に示します。

果房は約400グラムに達し、これは一般的なヴィティス・ヴィニフェラの2〜3倍に相当します。甲州果実は通常の白ワイン品種と比較してフェノール類を多く含有しています。また、特徴的な香り物質として、リンゴのタルト様の香りを呈するβ‐ダマセノン、柑橘系の香りを生成する3MHの前駆体を含んでいます。

果皮が厚く耐裂果性に優れる一方で、べと病やうどんこ病に対する感受性が高いため、6月および9月の長雨の時期の薬剤防除を徹底する必要があります。

新潟から世界へ挑戦！「マスカット・ベーリーA」

マスカット・ベーリーAは、日本で栽培される赤ワイン用品種の中で栽培面積が最も広い品種です。1927年に、現・新潟県上越市の「岩の原葡萄園」の創業者・川上善兵衛によって開発されました。

川上氏は育種家としても優れ、日本の気候・風土に適した多くのワイン用ブドウ品種を生み出しています。黒に近い紫色の果皮から抽出されるしっかりとしたタンニンによりボリューム感のある味わいのワインを生み出すブラック・クイーンや果肉まで赤いベーリー・アリカントなど、現在でもワイン原料として栽培されているこれらの品種も彼の手によるものです。

マスカット・ベーリーAは、ヨーロッパ系品種のマスカット・ハンブルグを父に、アメリカ系品種のベーリーを母にもつ交雑種です。

その家系図を図「マスカット・ベーリーAの育種系譜」に示しますが、ヴィティス・ラブラスカ×ヴィティス・リンクセミ（Vitis lincecumii）×ヴィティス・ヴィニフェラという複雑な遺伝的背景をもち、岡山県特産のマスカット・オブ・アレキサンドリアの血も引いています。

なお、マスカット・ベーリーAにジベレリン処理を施して種なしブドウにした生食用ブドウはニューベリーAという名で販売されています。

マスカット・ベーリーAの果房も、甲州と同じく、約400グラムに達します。特徴的な香りとして、フラネオール［2,5‐ジメチル‐4‐ヒドロキシ‐3（2H）‐フラノン］によるイチゴや綿菓子のような甘い香りをもちます。フラネオールは、イチゴの香りの主成分であり、ストロベリーフラノンとも呼ばれています。

一般的にヴィティス・ヴィニフェラはフラネオールを極少量しかもっていないので、フラネオールはマスカット・ベーリーAの特徴香といえます。なお、マスカット・ベーリーAは日本全国で栽培されていますが、フラネオールの蓄積量に地域差はありません。

マスカット・ベーリーAの果皮色は紫色が強く貧弱な着色のため、ヴィティス・ヴィニフェラに属する赤ワイン品種に比べ、ワインの色調は明るいルビー色になります。

温帯な気候を好むため、寒冷地では完熟しにくく酸の高いワインとなります。果梗がやや弱く脱粒性がありますが、果実の耐病性は強いため、病害防除が比較的容易な品種です。

気候変動時代の救世主「ヤマ・ソービニオン」とは？

ヤマ・ソービニオンは、1978年に山梨大学で誕生した品種で、日本在来種のヤマブドウ、ヴィティス・コワニティ（Vitis coignetiae）の雌木を母親とし、カベルネ・ソーヴィニヨンを父親とする人工交配により誕生しました。

交配を担当した故・山川祥秀教授によると、日本の高温多雨な気象条件下において、裂果しないこと、病害耐性があること、栽培が容易であること、収量の多いこと、ワイン品質が優秀であることを目標に開発された品種がヤマ・ソービニオンです。

人工交配で得られた683粒の種子から雌雄同株（ヤマブドウは雌雄異株）の8株を選抜し、そのうち栽培特性、ワイン品質が最も優れていると判断した1株をヤマ・ソービニオンと命名し、1988年に種苗登録を行いました。

1978年の人工交配にはじまり、1988年の種苗登録まで実に11年を開発に要しました。現在、ヤマ・ソービニオンは日本で栽培される赤ワイン品種の生産量上位10品種にランクインするまでに普及しています。

果房はカベルネ・ソーヴィニヨンと同等の250グラム程度で、果皮色はカベルネ・ソーヴィニヨンに比べ紫が強く、ワインの色調も青紫です。これは、ヤマ・ソービニオンがつくるアントシアニンの種類が欧州系ワイン用ブドウと異なるためです。

例えば、カベルネ・ソーヴィニヨンなどの一般的なヴィティス・ヴィニフェラの果皮に含まれる代表的なアントシアニンは「マルビジン3‐グルコシド」ですが、ヤマ・ソービニオンの果皮では、ヤマブドウ同様に「マルビジン3,5‐ジグルコシド」がつくられています（図「アントシアニン構造式：ジグルコシド型とモノグルコシド型」）。

マルビジン3,5‐ジグルコシドはマルビジン3‐グルコシドと比べ、ひとつグルコースが多くついているだけですが、このたったひとつの違いがワインの色調に強く影響するのです。

温帯の気候を好みますが、低温・少日照条件下においても糖度上昇がみられるなど、日本の風土に非常に適した栽培特性を示します。加えて、温暖化による着色不良リスクが低いことも注目すべき点です。また、当初の目標通り、多雨でも裂果の心配はなく、病害にも非常に強い品種です。

このように、ヤマ・ソービニオンは近年の気候変動下における栽培適応性と将来的な有機栽培への親和性を兼ね備えた、日本独自の先進的な赤ワイン品種として特筆されるべき品種なのです。

これらの日本固有品種は、それぞれが独自の遺伝的背景と生理学的特徴を有し、日本の気候風土に適応してきました。まさに、日本のテロワールを体現する貴重な遺伝資源と評価できます。世界のワイン市場で日本ワインが競争力を発揮するためには、これらの品種特性を最大限に活用した良質なワインの開発が不可欠です。

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日本ワインの個性を生み出す品種の物語は、まだ終わりではありません。次回は、日本ワインの未来を変えるかもしれない、山野に自生する野生ブドウについて解説します。

【続きを読む】日本中、どこの山にでもある「野生のぶどう」が、世界のワイン産業を変えるかもしれないという、衝撃の事実。