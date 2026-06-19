激変。古生物のイメージ…「異常巻きアンモナイト」の奇妙な「かたち」にも意味がある。「進化史の”わからない”が見えてくる」、知られざる手法の中身

形態解析の第一人者が案内する、新しい古生物学の世界！

この世界に存在する生き物には、「かたち」が無数にあります。この限りない多様性はなぜ生まれ、どのように進化したのでしょうか。その背景には、どんな法則やパターンが隠れているのでしょうか。

生物のかたちの進化史を、数理的なアプローチによって解明する「数理形態学」という学問の分野をご存知でしょうか。化石に残されたわずかな情報から、絶滅した古生物の生きざまや、現生生物へと至る進化の道のりを、客観的な根拠や理論でたどっていく手法です。

そのような数理形態学の手法を、わかりやすく解説したのが、『かたちと進化の謎 生物の進化を「数理の目」でよみとく』（講談社・ブルーバックス）です。「数理的にって、難しい数式を理解しないといけないの？」という方も心配ご無用。まるでパズルを解くように、古生物から現生生物へと続く進化の壮大な風景が感じられる1冊です。

今回は、この書の入り口である冒頭の一節から、「測って比べる形態学」とはどんなものかを説明した、著者の言葉をお伝えしましょう。

進化史の実相に迫る、数理形態学の世界へ、ようこそ！

＊本記事は、『かたちと進化の謎 生物の進化を「数理の目」でよみとく』（ブルーバックス）から「まえがき」を、ウェブ記事向けに再構成・再編集してお送りします。

多種多様な貝殻のかたち…じつは、共通性が隠れている

貝殻には実にさまざまな「かたち」をしたものがある。試しに、書店で売られている貝類図鑑を開いてみるとよい。無数の美しい貝殻のカラー写真を目にすることができるだろう。あなたはそれらの写真を見渡して、あまりのかたちの多様性に驚くかもしれない。一方、さまざまな貝殻のかたちを見比べるうちに、あなたはそれらの中に何がしかの共通性を見出すかもしれない。

さて、ここで次の写真を見てほしい（図「貝殻の多様なかたち」）。どの貝殻も個性的なかたちをしていて、一見すると似ているものはあまりなさそうだ。

右下隅の奇妙な見かけをしたものは、ニッポニテスという「異常巻きアンモナイト」の一種だが、これに至っては何とも表現のしようのない複雑なかたちで、とてもアンモナイトには見えないだろう。

しかし、これらの貝類のかたちには、ある共通の性質が潜んでいる。

実は、これらの貝類はどれも殻が「らせん状」に巻いている。笠型の巻貝の仲間も、平たい二枚貝も、弓型のツノガイも、よく見ればほんのわずかに巻いている。右下隅のニッポニテスはらせん状には見えないが、実は複数の異なるらせん形が交互に繰り返されている。すべてではないが、多くの貝類の殻には、「対数らせん形で近似できる」という共通性がある。

進化の歴史を背負った、共通性と多様性

多くの貝殻が「らせん形」なのには理由がある。貝殻は縁に少しずつ殻物質を加えながら成長するが、縁のすべての部位に同じ量を加えても円筒状の殻しかつくれない。部位によって加える量比が異なり、その量比が成長を通じて変わらず、かつ殻の中の軟組織が一定の割合で増大した場合に、「対数らせん形」の貝殻がつくられるのだ。

そもそも、生物は系統ごとに基本的な体のつくりを共有していることが多い。それは、「共通祖先」から枝分かれしながら進化した結果である。貝類は、その進化の歴史の中で、殻がらせん状に巻く成長様式を祖先由来の共通性として保持しつつ、「巻き方」のバリエーションを増やしてきた。

化石のかたちから進化の歴史を読み解くうえで、こうしたかたちの共通性と多様性をいかにして分析するかが鍵となる。そのための強力なツールを提供してくれるのが「数理」である。

古生物の進化や多様性の歴史を見直す

「生物の進化を数理の目でよみとく」というのが、『かたちと進化の謎』のテーマだ。とはいえ、本書は決して数式を駆使した理論モデルの説明書ではない。

むしろ、面倒な数学的背景はブラックボックスの中に閉じ込めて、化石や生物のかたちに「数理のまなざし」を向けたときに見えてくる景色を紹介するのが、この本の狙いである。本書は、生物の形態や構造に関する学問である形態学の書でもある。いわば、数理的な考え方を縦糸にした、「測って比べる形態学」の手引書とでもいうべきものだ。

古生物学関連の普及書では、多数の種が図示されるのが常であり、さまざまな種が地質時代に沿って並べられることが多い。本書の特徴は、「共通性」という軸に沿って多様なかたちを並べ替えて、古生物の進化や多様性の歴史を見直そうという点にある。

多数の化石試料を机の上に広げて、形の似ているもの同士が隣り合うように並べ替える作業はさながらパズルのようだが、数理を使えば「共通性」という軸を容易に抽出できるのだ。

本書の構成を説明しよう。古生物の研究に数理を使うといかに便利なのか、またどのようなことができるのかを第1章で概説し、それが実際の研究でどう利用されてきたのかを第2章で総覧したうえで、第3章以降では、古生物学で扱うさまざまな現象をかたちの数理から読み解くための具体的な方法を紹介する。

方法の紹介といっても、解析手法の解説ではなく、それらを実際の研究に適用する際の考え方を伝えることに主眼を置く。地質時代にどんな古生物がいたかではなく、化石記録と向き合った科学者が何をどのように考えるのか、その一端をご紹介したい。

本書で扱うトピックには、筆者自身のこれまでの研究を通じて取り組んできたテーマに広い意味で関連するものが多い。それゆえに、本書で例示する生物は貝類が中心で、アンモナイトは出てくるものの、恐竜も三葉虫も登場しない。

営業的な観点からは恐竜の事例を多く紹介するほうがいいのかもしれないが、前述したように、本書の目的は絶滅した古生物の魅力を伝えることではなく、あくまで古生物学における考え方の本質を示すことにある。

博物学と、数理科学やデータ科学との「交差点」

博物館に展示されている古脊椎動物の全身骨格復元模型は、太古のロマンあふれる古生物学の象徴であり、そうした化石標本との対話は古生物学の醍醐味のひとつだろう。

一方、ウェットなロマンの対極にある、ドライでデジタルなアプローチも存在する。これはいわば、化石記録の読み解きを専門とするデータサイエンスである。本書の読者は、古生物学の「目抜き通り」ともいうべき博物学が、数理科学やデータ科学と交わる「交差点」に立つことになる。

本書を読み終わった後には、古生物学に対するイメージが大きく変わっていることだろう。「古生物学といえば恐竜学」というイメージをお持ちのあなたにこそ、ぜひご一読いただきたい。

前口上はこれくらいにして、そろそろこのドライでデジタルな古生物学の扉を開けよう。直感で捉える「かたち」と、データにもとづく分析結果とのあいだを行き来しながら、多彩な生物や古生物のかたちが織りなす迷宮へと案内したい。

＊

【続きを読む】滅んだアンモナイトの「遊泳能力」が、なぜ推定できるのか…仮説の精度を高める、化石にひそむ「2つの単純な要素」