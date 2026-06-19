滅んだアンモナイトの「遊泳能力」が、なぜ推定できるのか…仮説の精度を高める、化石にひそむ「2つの単純な要素」

形態解析の第一人者が案内する、新しい古生物学の世界！

この世界に存在する生き物には、「かたち」が無数にあります。この限りない多様性はなぜ生まれ、どのように進化したのでしょうか。その背景には、どんな法則やパターンが隠れているのでしょうか。

生物のかたちの進化史を、数理的なアプローチによって解明する「数理形態学」という学問の分野をご存知でしょうか。化石に残されたわずかな情報から、絶滅した古生物の生きざまや、現生生物へと至る進化の道のりを、客観的な根拠や理論でたどっていく手法です。

そのような数理形態学の手法を、わかりやすく解説したのが、『かたちと進化の謎 生物の進化を「数理の目」でよみとく』（講談社・ブルーバックス）です。「数理的にって、難しい数式を理解しないといけないの？」という方も心配ご無用。まるでパズルを解くように、古生物から現生生物へと続く進化の壮大な風景が感じられる1冊です。

今回は、数理形態学がどういうもので、どのようなことがわかるのか、その基本をアンモナイトの殻の形態を例に解説します。

＊本記事は、『かたちと進化の謎 生物の進化を「数理の目」でよみとく』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

複雑な視覚情報から、単純な要素へ…形態と形質

普段わたしたちは見た目で個人を区別している。多くの人に備わるこの識別能力は、雑踏の中から瞬時に知人を見つけ出すことを可能にする大変優れたものであるが、脳に記憶されている顔見知りの情報は人それぞれに異なる。

それでは、それらの情報を皆で共有・活用するにはどうしたらよいだろうか。写真と名前を登録したデータベースをつくったとしても、情報共有というにはほど遠い。脳内の情報を他者と共有するためにはそれを共通の言葉で表現する必要があるが、すべての情報を言語化するよりは、 むしろ「重要な特徴」だけを抽出したほうが活用しやすいだろう。

このことは、生物の形態的特徴を扱う形態学にもそのまま当てはまる。種ごとの形態的特徴が 整理された情報がなければ、「対象とする生物個体がどの種に属するのか」を、図鑑との絵合わせだけで判断することは容易ではない。

調査対象から特定の情報だけを抜き出すのは、科学研究では分野を問わず広くおこなわれてい ることである。現代生物学では「遺伝情報」を抽出する技術が発達しているが、化石に保存される生物学的情報のほとんどは「形態的情報」だ。したがって、古生物学では目に映る像から「形態的情報」を抽象する方法が必要なのだ。視覚情報はそのままでは複雑なので、単純な要素に分解するのが一般的である。

形態学では、この単純な要素のことを「形質」と呼んでいる。

ただし、だれが観察しても 同じ形質に分解できるかといえば、そうとは限らない。形質は、研究者が便宜的に設定するものに過ぎず、その取り方は研究者の洞察力に依存する。「形態」を適切な「形質」に分解するのに大いに役に立つのが、数理なのだ。

アンモナイトの巻き方は、2つの形質に分解できる

ここで、アンモナイトの殻のかたちを例にして考えてみよう（図「アンモナイトの仲間9種」）。

アンモナイトの殻はらせん状に巻いているので、その「巻き方」は形質の候補になるだろう。また、殻全体の「厚み」 や、殻の表面に発達するごつごつした「模様」なども形質になりうるが、ここでは殻の巻き方に注目することにしたい。

あなたは、図示した9種について、殻の巻き方が似ているもの同士が隣り合うように並べ替えることができるだろうか？ 多くのアンモナイトでは、殻が巻きながら1周前の巻き殻にかぶさるように成長する。1周前の殻を完全に覆ってしまう種もいれば（ 図の左上隅）、ほとんどかぶさらずに巻く種も存在する（図の左下隅）。

伝統的な記載分類学では、1周前の殻にどの程度次の巻き殻が覆いかぶさるかに注目し、深くかぶさる巻き方を「密巻き」、浅くかぶさる巻き方を「緩巻き」と称した。

これに従うと、図「アンモナイトの仲間9種」の右上隅の種とその左隣の種はいずれも同程度に緩巻きに、真ん中の種とその右隣の種はいずれも同じ密巻きになってしまうが、それぞれ巻き方がかなり違うように見えるので、どうもしっくりこない。

実は、アンモナイトの殻の巻き方はひとつの形質ではなく、「2つの形質」に分解すべきだったのだ。

簡単な数理を使ってそのことを明確に示したのが、米国の古生物学者デイヴィッド・ラウプである。

殻の形質を「らせん拡大率」と「管の太さ」で分解する

ラウプは、細長い円錐状の管が「対数らせん状」に巻いた図形で、アンモナイトの殻のかたちを近似できると考えた。この管の中心が対数らせんを描く場合を考えよう。

対数らせんは、巻きの角度に対して一定の割合で半径が大きくなるらせんなので、巻きが1周するあいだに半径が何倍になるか（らせん拡大率）でそのかたちを表すことができる。

一方、らせん拡大率が同じであっても、らせんに沿って巻く管の「太さ」が違えば、殻のかたちも異なる。管の半径がらせん半径と同じなら、最後の1周分の巻き殻がそれ以前の殻をすべて覆ってしまうが 図「アンモナイトの巻き方を表すモデル」の左、 それより管が細ければ、下の殻の一部が巻きの中心付近に露出して「へそ」と呼ばれる窪みをつくる 図「アンモナイトの巻き方を表すモデル」の右。

らせん拡大率が小さいほど、また管が太いほど、殻は深くかぶさって密巻きになりやすく、反対にらせん拡大率が大きいほど、また管が細いほど、殻は浅くかぶさって緩巻きになりやすい。

らせん拡大率と管の太さによって さきほどの図「アンモナイトの仲間9種」 を並べ替えると、上の並び替えた図 のようになる。右のものほどらせん拡大率が大きく、上のものほど管が細いのがおわかりになるだろうか。

このように、対数らせん管モデルを使うと、アンモナイトの巻き方が「らせん拡大率」と「管の太さ」の2つの独立な形質に分解されることがよく理解できる。

アンモナイトの能力の予測に応用する

さらに、このモデルを使うと、他の性質をすべて同じにそろえて、この2つの形質の値だけが異なる無数の殻のかたちのバリエーションを描いて並べることもできる（図「アンモナイトの形態空間」）。このように系統的に配置されたかたちの集合を「形態空間」と呼ぶことがある。

実際のアンモナイトの殻は、正確な対数らせん形に巻くわけでは ないし、ほかの特徴も備えているので、「アンモナイトの形態空間」に図示されたかたちは、厳密にはいずれも実在しない。しかし、単純化されているからこそ、いろいろと使い道があるのだ。

アンモナイトは、現生のオウムガイのように水中を漂い泳いでいたと考えられているが、水中での安定性や遊泳効率などの生理的な能力は、殻のかたちによって異なると予想される。図のような単純なモデルなら、かたちごとに能力の値を簡単に計算できるので、「らせん拡大率」と「管の太さ」がそれぞれの能力に及ぼす効果を個別に評価できる。

しかも、らせん拡大率も管の太さも実際の試料の計測から近似的に見積もれるので、この形態空間の中でどのかたちがもっとも頻度が高いのか、また地質時代を通じてその頻度分布がどのように変遷してきたかを化石記録から推定することができる。形態空間に能力の値と化石種の頻度分布を重ねて比べれば、生理的な能力の進化的意義について、精度の高い仮説が立てられるのである。

【担当者が見た「数理形態学」】滅んだアンモナイトの「遊泳能力」が、なぜ推定できるのか…仮説の精度を高める、化石にひそむ「2つの単純な要素」