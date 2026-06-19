MUCHAのマリンコレクション登場♡海のモチーフが彩る夏の新作雑貨特集

芸術家アルフォンス・ミュシャの世界観を現代に届けるMUCHAから、夏にぴったりの新作「TRIPOLI MARINE」が登場します。『トリポリの姫君イルゼ』に描かれたシェルや珊瑚、魚たちをモチーフに、爽やかなマリンテイストとミュシャならではの優美な曲線美を融合。アクセサリーからポーチ、ハンカチまで、夏の装いを華やかに彩るアイテムが揃います。

海の物語から生まれた特別なコレクション

「TRIPOLI MARINE」は、アルフォンス・ミュシャが挿絵を手がけた物語『トリポリの姫君イルゼ』から着想を得たコレクションです。

海辺を思わせるシェルや珊瑚、波や魚などのモチーフを繊細に表現し、クラシカルな芸術性と現代的なファッション性を兼ね備えたデザインに仕上げられています。

爽やかな海の雰囲気を感じさせながらも上品さを忘れないアイテムは、普段のコーディネートに取り入れるだけで夏らしい華やかさを演出。

ミュシャのアートを身近に楽しめるコレクションとして注目を集めています。

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夏の装いを彩るアクセサリーライン

アクセサリーには、海のモチーフを立体的に表現したアイテムが豊富にラインアップされています。

「ヘアクリップ トリポリ マリン」は4,620円で、カラーはSLV、GLD。リアルなシェルモチーフが印象的で、ヘアアレンジだけでなくスカーフやジャケットのアクセントにも活躍します。

「バレッタ トリポリ マリン」は6,930円。SLV、OWHT、GLDの3色展開で、珊瑚やシェルを思わせる有機的なフォルムが魅力です。

「ヘアゴム トリポリ マリン」は4,400円。シェルやパール、メタルパーツを組み合わせた存在感のあるデザインで、シンプルなまとめ髪も華やかに見せてくれます。

さらに、「スカーフリング トリポリ マリン」は4,400円でSLV、GLDの2色展開。スカーフアレンジにはもちろん、リングとしても楽しめる多用途なアイテムです。

「チャーム トリポリ マリン」は5,940円。SLV、GLDの2色が用意され、シェルや泡、ストーンをイメージしたパーツが海辺の情景を表現しています。

ポーチやハンカチなど実用アイテムも充実

日常使いしやすい雑貨類も見逃せません。

「ミラー トリポリ マリン」は8,580円。シェルモチーフを立体的に表現したコンパクトミラーで、波模様の刻印や繊細な装飾が施されています。

「ハンカチ トリポリ マリン」は2,640円で、PNK、YEL、BLUの3色展開。海のモチーフを凝縮したデザインで、首元やバッグハンドルに巻いてもおしゃれです。

「サテンポーチ トリポリ マリン」は5,390円。PNK、YEL、BLUの3色が揃い、華やかな総柄デザインと収納力を兼ね備えています。

「シアードロストポーチ トリポリ マリン」も5,390円。WHT、NVY、LBLU（ルミネ有楽町店限定）のカラー展開で、繊細な刺繍とラメ糸、透け感のある素材が夏らしい軽やかさを演出します。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

©Mucha Trust 2026

この夏だけのアートな海の世界を楽しんで

「TRIPOLI MARINE」は2026年6月18日（木）より、MUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアで発売されます。

ミュシャの芸術性と海のロマンティックな世界観を融合したアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡

夏のファッションにさりげなくアートを取り入れながら、特別な季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。