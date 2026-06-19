きょうは梅雨前線の影響で、九州を中心に激しい雨の降る所がありそうです。晴れ間の出る所も、にわか雨や雷雨の可能性があります。西日本や東日本は真夏日になる所が多く、東京も30℃まで上がるでしょう。急な暑さにお気をつけください。

【九州では雨脚強まる所も】

梅雨前線が停滞する九州は雨が降りやすく、激しい雨の降る所があるでしょう。夜は四国や中国地方にも雨の範囲が広がっていきます。

東日本や北日本は晴れ間の出る所もありますが、午後は内陸を中心に急な強い雨や雷雨の所があるでしょう。沖縄は晴れ間が出る見込みです。

【東京も真夏日予想 急な暑さに注意】

日中の気温は、西日本や東日本で30℃以上の真夏日になる所が多くなります。岐阜、京都で34℃、名古屋で33℃まで上がるでしょう。東京も30℃と、久しぶりの真夏日になりそうです。急な暑さで体調を崩さないように、こまめな水分補給を心がけてください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :24℃ 釧路 :18℃

青森 :23℃ 盛岡 :28℃

仙台 :26℃ 新潟 :27℃

長野 :30℃ 金沢 :30℃

名古屋:33℃ 東京 :30℃

大阪 :32℃ 岡山 :31℃

広島 :30℃ 松江 :30℃

高知 :28℃ 福岡 :28℃

鹿児島:27℃ 那覇 :30℃

【週末は広い範囲で雨に】

あすは西から雨雲が広がって、西日本を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。日曜日は東日本や東北で断続的に雨となりそうです。日曜日は東京の最高気温が22℃と、気温の変化が大きくなります。

沖縄は晴れる日が多くなりますが、本州付近は来週にかけても梅雨空が続くでしょう。