じめじめとした蒸し暑さを感じる季節になり、あわてて衣替えに手をつけはじめた人も少なくないのではないでしょうか。どうやら、そんな季節の変化に反応しているのは人間だけではないようです。



【写真】この季節はソファではなくてフローリングでごろん♪

「一番涼しいとこに落ちてるいぬ」



そんなコメントとともにXに投稿された写真が、注目を集めています。写っているのは、チワワの「みつば」ちゃん（7歳・女の子）。少し前まではふかふかのソファでくつろいでいたはずが、写真ではフローリングの上にゴロン。ひんやりとした床が気持ちいいのか、涼しい場所をしっかり見つけて寝そべっています。



ぐっすり眠っているのかと思いきや、よく見ると、みつばちゃんはチラッと横目でこちらを見ているようにも。涼しさを確保しながら、飼い主さんの様子も気にしているような表情がなんとも愛らしい一枚です。



ともに暮らし、季節を重ねてきたからこそ感じ取れる小さな変化。その何気ない光景に5.7万件超の“いいね”が集まり、「かわいい」「暑い時期の恒例行事だよね」「落ちてる犬かわいすぎる」「もし犬飼ってこんな光景見たら、愛おしすぎて覆いかぶさって泣いちゃうかも」など、ほっこりする声が寄せられています。



窓際から涼しい場所へ、そっと移動したみつばちゃん

飼い主のみつばさん（@mochimitsuba）によると、この写真を撮影したのは夕方6時ごろ。ちょうど夕飯の準備をしていた時間帯だったといいます。



「最初は、窓際で寝ていたんですが、いつのまにかエアコンの風がよく当たる場所に移動していました。暑くなってくると、よくこうして涼しい場所をみつけて眠っています」



フローリングの上で寝そべるみつばちゃんの姿を見た飼い主さんは、思わず笑ってしまったそうです。



「このあともしばらく、ここで寝ていましたね。夏用の“ひんやりベッド”で寝ていることもあります」



暑さを感じる季節になると、自分にとって心地よい場所をきちんと探して移動するみつばちゃん。おうちの中のお気に入りスポットを見つけるのが上手なようです。



ふだんのみつばちゃんは、どんな性格なのでしょうか。



「とても優しくて甘えん坊です。飼い主が落ち込んでいると、ずっとそばにいてくれます」



最新の投稿では、ソファの上でへそ天になったみつばちゃんの姿も紹介されています。季節が変わっても、大好きな飼い主さんのそばで過ごす時間は、みつばちゃんにとって変わらず大切なもののようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）