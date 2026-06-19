“踊り子”樋口みつは、裸心の軌跡を刻む写真集シリーズ「凡悩ガール」 “180P”完全保存版発売へ
踊り子・樋口みつはの写真集シリーズ『凡悩ガール』全5作を1冊にまとめた完全保存版『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』が、2026年8月15日に発売されることが決定した。予約受付は6月19日より順次スタートする。
【別カット】壮大な海バックに…真っ赤なワンピースで儚げ表情見せる樋口みつは
本作は、上京した1人の女性が東京という街に出会い、葛藤や迷いを抱えながら、自らの“凡悩”と向き合っていく姿を描いた写真集シリーズの集大成。A4判108ページで構成され、写真家・KAZUHIRO氏が長年追い続けてきた樋口の軌跡を収録する。
シリーズ第1作では、上京したばかりの女性の日常を自宅で撮影。第2作では東京の夜に惹かれていく姿を描き、第3作では海への逃避行、第4作では浅草のステージに立つ踊り子としての姿を収めた。
そして最終章となる第5作では、壮大な自然の中で自分自身と向き合い、霧深い山の頂を目指す姿を通して、“凡悩”を受け入れながら前へ進もうとする心情を表現している。
タイトルに冠された「戲脱〜Gedatsu〜」は、仏教用語の「解脱」に、踊り子としての身体性や舞台性を想起させる「戲」の文字を重ねた造語。欲望や執着、孤独、憧れといった誰もが抱える感情を否定するのではなく、受け入れながら生きていく姿勢が込められている。
東京、夜の街、海、ステージ、南の島、そして霧に包まれた山頂へ――。移り変わる風景とともに、揺れ動く感情や生命力を繊細に映し出した本作は、踊り子・樋口みつはの現在地を記録する1冊となる。
樋口は、写真集シリーズ『凡悩ガール』を通じて、身体や視線、表情を用いながら、女性が抱える葛藤や再生の物語を表現してきた。『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』は、シリーズの総決算であると同時に、1人の女性が“生きること”へとたどり着くまでを描いている。
【別カット】壮大な海バックに…真っ赤なワンピースで儚げ表情見せる樋口みつは
本作は、上京した1人の女性が東京という街に出会い、葛藤や迷いを抱えながら、自らの“凡悩”と向き合っていく姿を描いた写真集シリーズの集大成。A4判108ページで構成され、写真家・KAZUHIRO氏が長年追い続けてきた樋口の軌跡を収録する。
そして最終章となる第5作では、壮大な自然の中で自分自身と向き合い、霧深い山の頂を目指す姿を通して、“凡悩”を受け入れながら前へ進もうとする心情を表現している。
タイトルに冠された「戲脱〜Gedatsu〜」は、仏教用語の「解脱」に、踊り子としての身体性や舞台性を想起させる「戲」の文字を重ねた造語。欲望や執着、孤独、憧れといった誰もが抱える感情を否定するのではなく、受け入れながら生きていく姿勢が込められている。
東京、夜の街、海、ステージ、南の島、そして霧に包まれた山頂へ――。移り変わる風景とともに、揺れ動く感情や生命力を繊細に映し出した本作は、踊り子・樋口みつはの現在地を記録する1冊となる。
樋口は、写真集シリーズ『凡悩ガール』を通じて、身体や視線、表情を用いながら、女性が抱える葛藤や再生の物語を表現してきた。『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』は、シリーズの総決算であると同時に、1人の女性が“生きること”へとたどり着くまでを描いている。