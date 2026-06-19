元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が、ショートドラマ配信アプリ「BUMP」で、19日から全29話を一挙配信する「プロ彼女の条件4〜芸能人と結婚したい女たち〜」で、ドラマ初主演を務めることが決まった。18日までに日刊スポーツのインタビューに応じ、新境地の女優業への思いなどを語った。今年元日付でアップフロントプロモーションから、吉本興業へ所属事務所を変更。5月にはナインティナイン岡村隆史演出のコメディー舞台に出演するなど幅広く活躍し、将来の夢なども明かした。【取材・構成＝高田文太】

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長年の「アイドル」というイメージを、良い意味で覆すチャンスととらえていた。生田がドラマで初主演する役は中村咲希、29歳。芸能人の飲み会で人気若手俳優と出会い、その飲み会を誘ってきた親友と、アラサー同士の“崖っぷち結婚バトル”を展開していく。

「私自身、演技の経験があまりなくて、今回が初主演なのでドキドキでした。咲希も芸能人との飲み会が初めて。重なる部分があるなと思い、ウブな感じが自然と出たと思います」

これまでは歌やダンスが本職だった。ステージ衣装から、スタイリストによると今回は「あざとカワイイ系ファッション」となり、ファン層も広がりそうだ。

「モーニング娘。時代、こんなに出ずっぱりなことがなかったので、ドキドキしちゃって（笑い）。でも、必要とされている感じが楽しかったです。できない、悔しい、ということがあっても怒るんじゃなくて、明るくしようと思っていました。何回もやると、みんな疲れてきちゃうので『明るくしよう』と思っていました。共演の方に『現場の空気感がすごくいい。生田さんが作り上げた空気感』と言ってもらえて、すごくうれしかった。主演ですが、みんなを引っ張ろうというよりも、みんなから学ぼうという感じでした」

今回のタイトルが「プロ彼女の条件4〜芸能人と結婚したい女たち〜」。自身の結婚感についても語った。

「今年で29歳になるので、咲希と同い年なんですけど結婚願望はなくて、仕事を頑張りたいんですよね。でも、この作品と出会って『そうだよな、結婚を考える年齢だよな』って思いました。周りの友だちにも、子どもがいる人も多いので。結婚…。『いつか』は、したいなと思います」

13歳だった11年1月2日にモーニング娘。に加入して、昨年7月8日に卒業するまで14年半余り、5301日の在籍期間は、グループでも歴代最長だった。10代目リーダーも務めた。在籍中、仕事に穴を開けたことは1度としてなかった。

「運もあったんですよね。インフルエンザにかかって、1週間、休まないといけない時もあったんですけど、ファンの方の前には出ないタイミングだったり。でも、自分がいないモーニング娘。を見たくなかったですね。自分がいなくても成り立ってしまうと思うのが嫌で、一生懸命、休まずに頑張っていたし、風邪をひきそうな時はママに漢方薬を渡されました。葛根湯、効きます（笑い）」

アイドル活動を皆勤できたのは「負けず嫌いなんです」と自己分析する、性格が大きいという。それが初主演の女優業でも生きた。

「今回の撮影で、泣くシーンがあったんですけど、できなかったというのが、すごく嫌なので泣きました。泣く演技は初めてだったんですけど、なんか、泣けました（笑い）」

泣くこととは対照的ともいえる、お笑いタレントを多数抱える吉本興業に、今年の元日から所属変更した。

「アイドルを14年半やってきて、たくさんアイドルのことは学べたので、次はおもしろいこと、バラエティーを勉強してみたいなと思って。たくさん学べています。おもしろい答えができるよう、いつでも戦闘態勢です！（笑い）。さらに今回、演技もできることになって、すごくうれしかったです。『吉本って幅広いな』って思いました」

得意のゴルフでも仕事の幅を広げるなど、マルチに活躍する中、将来の夢についても率直に打ち明けた。

「長く芸能活動を続けられる人になりたいし、活動の幅を絞らず、いろんなことに挑戦できる人になりたいし、有名になりたいです。街の中を歩けないぐらい有名になりたい！ 今はスッポンポンで歩いてもバレないので（笑い）」

スッポンポンの丸裸で出歩くことはないとしても、飾らない裸の性格がファンを魅了し、初主演を引き寄せた。5月にはナインティナイン岡村隆史主演のコメディー舞台に出演し、FUJIWARA原西孝幸や、野性爆弾くっきー！から伝授されたギャグを、全力でやり切るなど、新境地の開拓にも意欲的。「街の中を歩けないぐらい有名」になる日は、遠くない未来かもしれない。

◆生田衣梨奈（いくた・えりな）1997年（平9）7月7日、福岡県生まれ。モーニング娘。は11年1月2日に加入し、25年7月8日に卒業。在籍5301日は歴代最長。10代目リーダーを務める。今年の元日付でアップフロントプロモーションから、吉本興業へ所属事務所を変更。趣味はゲーム。特技のゴルフはベストスコア85。血液型A。