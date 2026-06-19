元STU48・由良朱合、『週プレ』でかつてない魅惑のセクシーグラビア♡

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『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

舞台『ラブライブ！スクールアイドルミュージカル』に出演予定の由良朱合が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

由良朱合 ©栗山秀作／集英社

【プロフィール】
由良朱合（ゆら・あかり）
1999年3月12日生まれ　広島県出身
身長155cm　血液型＝O型
趣味＝漫画、サウナ、料理
特技＝ダンス、DJ、生ガキの味判定
2017年から19年まで、STU48のメンバーとして活動。9月19日（土）～26日（土）公演の舞台『ラブライブ！スクールアイドルミュージカル』（新国立劇場 中劇場）に出演予定。
公式X & Instagram【@yura0312akari】

　今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！　話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！　などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

　その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】由良朱合写真集「ドキドキしちゃう」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月15日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】由良朱合写真集「ドキドキしちゃう」©栗山秀作／集英社

＜特集情報＞

ここがヘンだよ！食品消費税1％「レジ改修」問題の核心ほか、
激闘！森保ジャパン北中米W杯・第2戦「チュニジア撃破」のキーマンは誰だ!?
【現地ルポ】レバノン南部の惨状と“希望の光”　などなど・・・

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

週刊プレイボーイ26号（6月15日 月曜発売）表紙 ©集英社