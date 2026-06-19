元STU48・由良朱合、『週プレ』でかつてない魅惑のセクシーグラビア♡

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

舞台『ラブライブ！スクールアイドルミュージカル』に出演予定の由良朱合が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

由良朱合 ©栗山秀作／集英社

【プロフィール】

由良朱合（ゆら・あかり）

1999年3月12日生まれ 広島県出身

身長155cm 血液型＝O型

趣味＝漫画、サウナ、料理

特技＝ダンス、DJ、生ガキの味判定

2017年から19年まで、STU48のメンバーとして活動。9月19日（土）～26日（土）公演の舞台『ラブライブ！スクールアイドルミュージカル』（新国立劇場 中劇場）に出演予定。

公式X & Instagram【@yura0312akari】

今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】由良朱合写真集「ドキドキしちゃう」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月15日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】由良朱合写真集「ドキドキしちゃう」©栗山秀作／集英社

＜特集情報＞

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