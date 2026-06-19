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“今年一番来る”と期待される女性芸人が、なぜか任されるのは“クレイジーなおじさん”との喧嘩ばかり？ 藤本美貴のような存在になりたいという理想と、現実の仕事があまりにもかけ離れているそうで……。

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今井らいぱち、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、カーネーション・岡下雅典＆吉田結衣、見取り図・盛山晋太郎ら「今年が頑張り時」な芸人たちが、「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）にゲスト出演。現在の悩みや今後の展望を語った。

番組の中で、かまいたち濱家が「今年一番来ると言われている」と紹介したのがカーネーション。なかでも女性からの支持を多く受ける吉田は、盛山いわく「恋愛の道しるべ的存在」だそうで、吉田本人も「無職から官僚まで、コンパによく行ってますというのは言ってる」と話す。その支持の広さから盛山は吉田を「吉本のミキティ的な存在」と例えた。

一方で、ズバズバとした物言いで存在感を放つ吉田は、本人の理想と実際に舞い込む仕事の間にかなりのズレを感じているよう。最近は「政治家っぽいとか、意志が強いみたいな感じ」に見られがちで、「とにかく私に来る仕事が、クレイジーなおじさんと喧嘩ばっかりさせられるんですよ」と嘆いた。

本来は、好感度が高くて誰からも親しみやすい立ち位置を目指しているという吉田。「みんなでおいしいもの食べて『おいしいな』、可愛いもの見て『可愛いな』」という平和な仕事を望んでいるものの、現実には「おじさんとばっかりセットにされる」とこぼした。

さらに相方の岡下からは、吉田に仕事上のNGが多いことも明かされた。夜のネタ合わせは肌に悪いからNGで、顔が汚れる演出なども断ってきたという吉田は、その基準を「自分の自律神経が乱れるか乱れないか」だと説明。「乱れることは断っていこうというスタンス」だと断言した。

ただ、おじさんと喧嘩するような仕事だけは別枠らしい。自律神経は「乱れる」ものの、「その後ととのうねん」「勝ったらととのうんです」と独自の感覚を明かした。

これにはスタジオは大笑い。かまいたち山内も「どういう仕組みやねん」と呆れたようにツッコんでいた。

なお、カーネーション吉田が仕事への独自のこだわりを明かした模様は、6月17日に放送された「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で取り上げられた。

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