神奈川県小田原市は１８日、昨年１１月に死亡した身寄りのない生活保護受給者の死亡届を、担当だった市生活援護課職員（ケースワーカー）が半年以上にわたって出していなかったと発表した。

遺体は火葬されないまま、葬儀会社に保管されている。

発表によると、昨年１１月３０日、８０歳代の男性受給者が自宅アパートで死亡しているのを不動産管理会社の担当者が見つけた。小田原署は１２月５日、市へ死亡関係書類を提出したが、４０歳代の男性担当職員は「受け取った覚えがない」と、死亡届を出さなかった。

職員は不動産管理会社からの連絡で受給者の死亡を知ったとしているが、上司に報告せずに１２月初旬に、今年１月分以降の保護費の支給が口座振替で自動的に行われないように、窓口支給に変更。３月下旬、受給者の「居所不明」を理由に生活保護を打ち切る決定をし、４月に異動した。

今月１６日、小田原署から市に「葬儀会社に遺体がある」と連絡があり、発覚した。職員は「事の重要性を理解できず、考えが甘かった」と話しているという。

記者会見を開いた加藤憲一市長は「受給者の生死という最も重要な事案が放置されたことは重大。二度と起こさないよう原因を明らかにしたい」と話した。