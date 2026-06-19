長嶋一茂、国家資格を取得！ドローン撮影に挑戦　高度なテクニックで驚きの映像とらえる

本日6月19日（金）の『ザワつく！金曜日』は、『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』との豪華合体3時間スペシャルで放送される。

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実は、ドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）を取得すべく、今年1月からひそかに準備をはじめていた長嶋一茂。

実地試験は無事クリアしたものの、慣れないパソコンを使った学科試験に苦戦してしまい、一度不合格に。しかし、奮闘の末に見事、国家資格を手中に収め、5月29日の放送内で報告していた。

今回の『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』は、そんな挑戦をやってのけた一茂の「絶景を空から撮ってみたい！」という熱い思いを受けて立ち上がったスペシャル企画。

番組では、絶景に精通する有識者たちが選んだ「初夏に見ておきたい！日本の絶景ベスト20」のランキングを迫力満点の映像とともに大発表。一茂自ら現地に赴き、ドローンを駆使して撮影した絶景映像もたっぷり紹介される。

スタジオには、滝沢カレン、中島健人、ファーストサマーウイカ、大久保佳代子、宮川大輔という超豪華メンバーを迎える。

◆一茂、ドローンカメラマンデビュー！

今回、一茂がドローンで撮影に挑んだのは、千葉県富津市にある江戸時代から残る産業遺産・鋸山（のこぎりやま）の通称“ラピュタ壁”。

高所が苦手な一茂はロープウェイには乗らず、ドローン一式を背負って自ら山を登る。

かつて採石場だった鋸山は、ダイナミックな断崖が広がり、スタジオジブリ作品『天空の城ラピュタ』の風景さながらの絶壁が話題となっている絶景スポット。

頂上付近に到着した一茂は、圧巻の光景に「これはいいね！」と感動しつつ、緊張しながらドローンを離陸させるが…。絶景を撮るには、機体をスムーズに飛行させるだけでなく、カメラの向きをも巧みにコントロールし最高のアングルを狙わなければならない。

はたして一茂は、ゲストたちがうなるような映像を撮影することができたのか？

また鋸山では、“ノーズインサークル”とよばれる上級テクニックにもチャレンジする。

この技は、ドローンのカメラを被写体に向けた状態で円を描きながら旋回させるという高度なものだが、助っ人として同行したドローンカメラマンも「うまく撮れていますよ、キレイにノーズインできています！」と太鼓判。

さらに鋸山では、映画『トップガン マーヴェリック』さながら、低空から高度を上げて被写体に接近する“トップガン飛行”にも挑戦。

スタジオからは「大丈夫なの!?」と心配の声が上がるが、一茂のドローンがとらえた驚きの映像とは？

◆天空の鳥居、幻想的な水没林も撮影！

そして一茂は、香川・観音寺市にも足を運び、“天空の鳥居”として知られる高屋神社でドローン撮影に挑戦する。

さらに山形県飯豊町を訪れ、春から初夏の1カ月間しか現れない、白川湖に沈む水没林の撮影にも挑む。

スタジオには、実際にロケで使用した一茂の“マイドローン”が登場。

これに強い興味を示したのは、中島健人。国家資格となる前はドラマの撮影現場などでドローンを飛ばした経験もあるとのことで、一茂のアドバイスを受けながら中島が操縦に挑戦することに。

慎重かつ器用にドローンを飛行させる中島に、一茂が「（ドローンを）やっていたのがわかる！」と感心する場面も。

◆全国の絶品ご当地丼が続々登場！

よる7時台の『ザワつく！金曜日』では、“対100人との心理バトル”「100人はどっちなの選手権」が開催される。

「大行列！ご当地丼スペシャル」と銘打つ今回は、滋賀県長浜市の老舗が作る「6時間煮込んだ絶品出汁で作る究極の親子丼」、埼玉・秩父の名店が提供する「秩父秘伝の味！自家製味噌が生み出す絶品豚丼」、 京都市中京区の鰻料理専門店の人気メニュー「はみ出るふわふわ卵焼き 創業114年の絶品丼」の3品がエントリー。

この3品の中から、スタジオに集結した40代〜70代の女性観客100名が「今いちばん食べたいと思うもの」を選び、ザワつくトリオがその結果を予想する。

それぞれの店の行列の多さに、ザワつくトリオは「えーーー！」と驚き。そのうえ、予想バトルも意外な結末を迎えることに。