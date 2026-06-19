次戦は「違うタスクになる」、前田大然は守備的予想のチュニジアに自信「引かれているからどうこうはない」
北中米ワールドカップを戦う日本代表は2日後にグループリーグ第2戦に臨む。対するチュニジアは、初戦スウェーデン戦で1-5と敗れた直後に指揮官が解任。FW前田大然(セルティック)は「相手の監督が代わったので、どんな戦い方をしてくるかは本当にわからない。でも、自分たちが積み上げてきたものをしっかり出せれば勝てると思っている」と、力を込めた。
チュニジアは14日のスウェーデン戦で2点を先行されると、1点を返したものの、後半にも3失点を喫し、1-5の大敗。サブリ・ラムシ前監督が解任され、エルベ・ルナール氏が新監督に就いた。今年1月のアフリカ・ネーションズカップで16強敗退後にも監督が交代しており、そのときはサミ・トラベルシ元監督が退任。今回のルナール氏就任により短期間で3人目の指揮官という波乱のチーム状況となっている。
スウェーデン戦で4バックを敷いたチュニジアだが、ルナール監督はサウジアラビアを指揮した25年3月のアジア最終予選・日本戦で5バックを採用し、勝ち点1を得た経験もある。「こればっかりは相手がどうやってくるかわからない。5バックで来る可能性もあるし、4バックもある。それは両方想定してトレーニングはしている」。そう語る前田は引いた相手に対して難しい展開を予想。「引かれるので簡単には刺せない。クロスがチャンスになってくる」と展望した。
日本の初戦・オランダ戦では左シャドーで起用された。そのときは持ち前のスピードで前線からボールを追う守備的なタスクを担当。試合後、MF堂安律からは久保建英とともに「(カギは)シャドーのタケと大然の頑張り。今日は彼ら2人がいなければもっとやられていたと思うし、彼ら2人が僕的には陰のMVPやと思っている」と称えられていた。
前田は守備タスクを担ったオランダ戦から、より攻撃的な役割を示唆する。「(相手が)引いてくるだろうと予想しているので、違うタスクになるかなと思う」。負傷した久保のチュニジア戦メンバー外が発表された中で、前田は「僕自身もどこで出るかわからない。シャドーであれWBであれ、自分が与えられたタスクをこなすだけ」と力を込めた。
どのポジションで出たとしても、自らのスピードを発揮する。「W杯を観ていても、後半は暑さもあってオープンになっている。そういうときにチャンスになってくる」。守備的な布陣を敷かれたとしても「引かれても背後は絶対に空いてくる。(プレスに)来なくても走ることで前のスペースが空く。なので、引かれているからどうこうは特にない」と、走ることへの絶対的な自信をのぞかせた。
(取材・文 石川祐介)
チュニジアは14日のスウェーデン戦で2点を先行されると、1点を返したものの、後半にも3失点を喫し、1-5の大敗。サブリ・ラムシ前監督が解任され、エルベ・ルナール氏が新監督に就いた。今年1月のアフリカ・ネーションズカップで16強敗退後にも監督が交代しており、そのときはサミ・トラベルシ元監督が退任。今回のルナール氏就任により短期間で3人目の指揮官という波乱のチーム状況となっている。
日本の初戦・オランダ戦では左シャドーで起用された。そのときは持ち前のスピードで前線からボールを追う守備的なタスクを担当。試合後、MF堂安律からは久保建英とともに「(カギは)シャドーのタケと大然の頑張り。今日は彼ら2人がいなければもっとやられていたと思うし、彼ら2人が僕的には陰のMVPやと思っている」と称えられていた。
前田は守備タスクを担ったオランダ戦から、より攻撃的な役割を示唆する。「(相手が)引いてくるだろうと予想しているので、違うタスクになるかなと思う」。負傷した久保のチュニジア戦メンバー外が発表された中で、前田は「僕自身もどこで出るかわからない。シャドーであれWBであれ、自分が与えられたタスクをこなすだけ」と力を込めた。
どのポジションで出たとしても、自らのスピードを発揮する。「W杯を観ていても、後半は暑さもあってオープンになっている。そういうときにチャンスになってくる」。守備的な布陣を敷かれたとしても「引かれても背後は絶対に空いてくる。(プレスに)来なくても走ることで前のスペースが空く。なので、引かれているからどうこうは特にない」と、走ることへの絶対的な自信をのぞかせた。
(取材・文 石川祐介)