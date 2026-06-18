「ドリス ヴァン ノッテン」から色付きリップバーム　柔らかな高揚感をもたらす5色

「ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）」が、ベストセラーのリップバームを再解釈した「ティントリップバーム」（全5色、リフィル 各6160円）を7月15日に発売する。

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ティントリップバームは、ローズヒップオイルやポメグラネートシードオイルなどの植物由来成分を配合。ベタつきのない柔らかな状態を保ち、うるおいをキープする。また唇の凹凸をなめらかに整え、自然な輝きと彩りのヴェールをまとわせる。マットとツヤのバランスが取れたテクスチャーが、軽やかなつけ心地で唇本来のトーンを引き立てながら、重ねることで発色を自在に調整できる。

カラーはレッドやピンク、ブルーなどの5色を揃え、チークとしても使用でき、肌に自然な高揚感とみずみずしい血色感を与える。すべてリフィル形式で展開し、ドリス ヴァン ノッテンのリップスティックケースに収めることが可能だ。

また同日には、新リップスティックケース「タイガー インク」（6160円）と、磁器製ピルボックスに入ったリップバーム「コンパクト リップバーム」（2万9260円）も登場。リップケースは、ブランドのファッションコレクションを象徴するパターンとコントラストから着想を得て、タイガーモチーフとモノトーンのストライプを組み合わせた。一方のコンパクトは、1963年創業のフランス・リモージュの名門磁器メーカー カルプネがハンドメイドする。濃密な心地よさをもたらすなめらかな質感で、リップバームとしてだけでなく、リップ下地や夜のリップマスクとしても使用できる。

◾️ドリス ヴァン ノッテン：公式サイト