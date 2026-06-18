読売ジャイアンツがジョーダン ブランドとのコラボユニフォーム発表　プロ野球界初の協業

読売ジャイアンツが、「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」とのコラボレーションユニフォームを発表した。プロ野球チームが同ブランドと協業するのは初となる。

【画像をもっと見る】

ユニフォームは、「一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ」をテーマに、東京を拠点とする「ノーマリズム テキスタイル（NOMARHYTHM TEXTILE）」によるバンダナ柄のテキスタイルデザインを使用。読売ジャイアンツ伝統の花文字はそのままに、ジョーダン ブランドを象徴するシカゴレッドを採用した。7月31〜8月2日に東京ドームで行われる対DeNAベイスターズ3連戦で着用される。

またコラボを記念して、レプリカユニフォーム、選手の背番号入りのTシャツ、フーディー、ショーツ、NEW ERA製キャップ、タオルなどを販売。レプリカユニフォームは6月29日までジャイアンツ公式オンラインストアで注文を受け付けている。ユニフォーム以外のアイテムは7月17日にナイキ公式オンラインストア、SNKRS、World of Flight Tokyo Shibuya、World of Flight Osakaで発売し、7月30日から東京ドームの公式グッズショップ「GIANTS STORE」で取り扱う。価格帯は1400〜8万4500円。

◾️ナイキ：公式オンラインストア

◾️ジャイアンツ：公式オンラインストア