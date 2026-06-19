開催：2026.6.19

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 4 [ガーディアンズ]

MLBの試合が19日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとガーディアンズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハン、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

2回裏、6番 ゲーリー・サンチェス 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CLE

3回表、2番 デービッド・フライ 9球目を打って左中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 MIL 1-1 CLE

4回裏、8番 クーパー・プラット 初球を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 2-1 CLE

6回表、5番 カイル・マンザード 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 MIL 2-2 CLE

7回表、1番 トラビス・バザナ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 MIL 2-3 CLE、ピッチャー ドルー・ロムがワイルドピッチでガーディアンズ得点 MIL 2-4 CLE

試合は2対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで7勝3敗0S。負け投手はブリュワーズのグラント・アンダーソンで、ここまで1勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗24Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 06:24:06 更新