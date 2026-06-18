「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「アレクサンドル ドゥ パリ（ALEXANDRE DE PARIS）」などを保有する八木通商が、6月11日付で社長交代を発表した。八木雄三社長が代表取締役会長に就任し、長男の八木洋三（やぎ ようぞう） 代表取締役副社長が新社長に就任。広報担当者はFASHIONSNAPの取材に対し、「創業80周年という節目を迎えたことを機に、世代交代を行った」とトップ交代の理由を説明した。

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八木雄三代表取締役会長は、1941年兵庫県生まれ。米国ミシガン州立大学経営大学院MBAを取得し、1964年に八木通商に入社。1971年に欧米からのファッション製品輸入事業を立ち上げ、1986年に代表取締役社長に就任した。1993年に米国ミシガン州立大学客員教授に就任したほか、2004年に仏国家功労勲章オフィシエ、2011年に英名誉大英勲章OBE、2016年に伊共和国国家功労勲章グランデ・ウッフィチャーレを受章。2025年11月には、ニューヨーク発「ケイト（KHAITE）」のとの戦略的パートナーシップ締結により合同で設立した、ケイト・ジャパン代表取締役にも就任した。また、日本繊維輸入組合 副理事長や日本繊維輸出組合 副理事長も務めている。

新社長に就任した八木洋三氏は、1974年生まれ。2000年に米国ミシガン州立大学経営大学院MBAを修了し、2001年に八木通商に入社。スープリームスインコーポレーテッドへの出向、PR室長兼務を経て、2008年にマーケティング部部長、2010年に執行役員、2015年に常務取締役、2023年に代表取締役副社長に就任した。現在はマッキントッシュジャパン代表取締役社長、Mackintosh UK社Co-CEO、トラディショナルウェザーウェアジャパン代表取締役社長、スープリームスインコーポレーテッド取締役、エリオポール取締役、アレクサンドル・ドゥ・パリ・ジャパン取締役、ALEXANDRE DE PARIS HOLDINGS SAS取締役を兼務している。