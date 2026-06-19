◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(19日、ZOZOマリン)

セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日にZOZOマリンで行われる、ロッテ対楽天戦の予告先発が発表されました。

ロッテの先発はジャクソン投手。交流戦では3試合に先発し、いずれも1失点以下に抑える力投で2勝をマークしました。チームも10勝6敗2分とし5位で交流戦を終了。次戦に向けジャクソン投手も「交流戦をチームとして良い形で勝ってきているのでそれを継続できるように、そしてリーグ再開の初戦ということでとても大事になってくると思うので、なんとかひとつ勝って次にバトンを繋ぎたいと思います。良い試合を作りたいと思います」と意気込んでいます。

対する楽天の先発は荘司康誠投手。交流戦は3試合に先発し、2敗を喫しました。チームも交流戦で4勝14敗とし最下位に。リーグでも最下位に沈んでいます。再起をかけるチームは、昨季までロッテの監督をつとめていた吉井理人さんを新指揮官に迎えました。この初陣は奇しくもロッテ戦。試合の行方にも注目です。