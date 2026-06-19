【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）



これがイングランド代表の10番を背負う男のクオリティだ。背後へのボールに抜け出すと、角度のない位置から決めきり、ファンからは「そのまま決めるんかい！」と驚きの声があがった。

【実際の映像】驚速の縦突破→そのまま決める圧巻ゴラッソ

日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループL第1節でイングランド代表はクロアチア代表と対戦。トップ下で先発出場したMFジュード・ベリンガムが攻守にわたって躍動した。

2ー2で迎えた後半開始直後の47分、イングランド代表の10番が大仕事をやってのける。イングランド代表はハイプレスをかけてくるクロアチア代表に対し、右CBエズリ・コンサから右SBリース・ジェームズ、MFエリオット・アンダーソンとダイレクトでパスをつないだ。

中盤のアンダーソンが、クロアチア代表の3バック脇に生まれたスペースへダイレクトで長いボールを送ると、トップ下のベリンガムが右サイドへ流れてコントロール。そのまま縦に速いドリブルで持ち出すと、最後はボックス内の角度のない位置から右足を振り抜き、逆サイドのポスト内側を叩いてゴールを決めきった。

DAZNで解説を務めた戸田和幸氏は「ドリブルもスピードがありながらも相手をしっかり見られていますね。（シュートは）しっかり当てきっていないから良かったのかもしれませんが、いいところに打っていますね」と、一連のフィニッシュワークの巧さについて語った。

後半開始直後の勝ち越しゴールはSNSでも話題を集め、ファンからは「さすがベリンガム」「強いし上手い」「そのまま決めるんかい！」「何もないところからゴールを生み出した」「なんでもありかよ」「ほぼストライカーやん」など多くの反響が寄せられた。

トップ下で先発出場したベリンガムは、この得点シーン以外でも存在感を発揮。タックル成功数でもチームトップの3回を記録するなど、攻守両面で高い貢献を見せ、チームの4ー2の勝利に大きく貢献した。（FIFAワールドカップ2026）