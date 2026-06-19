二宮和也、“手料理”披露にネット反響「上手すぎやんww」「シワの作りが綺麗過ぎる」
タレントの二宮和也（43）が19日までに、自身のXを更新。“手料理”を披露し、ネットでは反響を呼んでいる。
【写真】「シワの作りが綺麗過ぎる」お手製の“餃子”を披露した二宮和也
二宮は16日の投稿で、「【速報】二宮和也の今年は 餃子を作ってなんとか冷凍して その間に曲という形をなんとか作って それをなんとか配信して その配信を餃子を食べながら観てもらう という年にすると決まった日となる」とフォロワーに報告。
そしてその翌日に早くも餃子作りに取り掛かったようで、「ふぅ、、、出来た」と形も美しく、きれいに並べられた約20個の餃子の写真を公開した。
この投稿にファンからは「これが冷凍されてみんなの家に！期待してます！」「え〜もう？と見入ってしまいました 理路整然と並び美しすぎる 気品すら感じられます」「めっちゃ形きれいすぎる！お店みたい」「えっ！もう餃子作ってる〜 お誕生日なのに？お誕生日だから？」「集中の度合いが本気だぁ」「上手すぎやんww」「シワの作りが綺麗過ぎる」「将来は餃子屋やってください！」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「シワの作りが綺麗過ぎる」お手製の“餃子”を披露した二宮和也
二宮は16日の投稿で、「【速報】二宮和也の今年は 餃子を作ってなんとか冷凍して その間に曲という形をなんとか作って それをなんとか配信して その配信を餃子を食べながら観てもらう という年にすると決まった日となる」とフォロワーに報告。
そしてその翌日に早くも餃子作りに取り掛かったようで、「ふぅ、、、出来た」と形も美しく、きれいに並べられた約20個の餃子の写真を公開した。