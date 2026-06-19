北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、1次リーグL組の第1戦はイングランドがチェコに4-2で快勝したが、試合後にトーマス・トゥヘル監督が試合前の国歌斉唱をめぐりメディアに苦言。FIFAに異例の要望を出したという。英公共放送「BBC」が伝えている。

FWハリー・ケインの2ゴールなどで快勝発進したイングランド。ところが、試合後の会見でトゥヘル監督が渋い表情で「国歌の最中のカメラマンの位置を動かすことをFIFAにお願いしたい」と語り出した。

試合前の国歌斉唱について「あの瞬間を心待ちにしていたのに選手が見えなかった。とても特別な瞬間なのに、自分の50センチ手前にできた50人以上のカメラマンの壁に阻まれてしまった」と証言した。

発言を伝えた英公共放送「BBC」スポーツ専門Xは「『ちょっと台無しだよ。私の経験が』 トーマス・トゥヘルが、国歌の最中にカメラマンの位置を動かすようFIFAに求める」と紹介。トゥヘル監督が至近距離に群がるカメラマンたちに対し、両手を広げて驚く様子も掲載している。



（THE ANSWER編集部）