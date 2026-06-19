『今夜、秘密のキッチンで』あゆみ＆慧の結末に反響 藤子にもエール続々（ネタバレあり）
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の最終回が18日に放送。あゆみ（木南）と慧（高杉真宙）の結末に反響が集まっている（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』最終回 藤子（瀧本美織）にエール続々
渉（中村俊介）は産地偽装を認めた。さらに、京子（筒井真理子）も秘書の小林（森優作）に慧を突き落とすように指示したと認め、あゆみと渉は離婚することに。
藤子（瀧本美織）は慧に「怪我のことなら気にしないで」と伝え「私は大丈夫。今までありがとう」「今度こそ本当にお別れしよう」と告げた。
慧はあゆみに会いに行き、出会ったキッチンで2人で料理をする。そこであゆみは「私、気づいたらKeiにもらってばっかりだった」と口にし「何一つ返せてない。このままの自分じゃダメなの。変わらなきゃ」と決意。慧は今のままのあゆみが好きだと言うが、あゆみは「今の私は自分の力で立ててない。だから、あなたと並んで歩くことはできない。いつか私もKeiに贈り物ができる人間になりたい。だから、ごめん」と離れる意思を伝えた。
すると慧はわかったと頷き「じゃあ、新しい店ができたら予約を入れておく。あゆみさんがいつか、俺にプレゼントを届けてくれるその日まで、席空けておくから」と約束した。
そして2年後。あゆみはミールキット事業を始めていた。慧が鎌倉のレストランをオープンしたと知ったあゆみは慧の店へ行き、再会。あゆみは「月がきれいですね」と伝え、2人は満月の下で抱き合うのだった。
あゆみと慧が2年後に再会する結末に、視聴者からは「素敵な終わり方」「ハッピーエンドで良かった」「2年後の再会は感動的だった」「月がきれいですね」「再会できてよかった」「どうか幸せになって」「満月だ！」などの声が続出。また、慧の元婚約者の藤子にも「藤子、幸せになってくれ…」「どこまでいい人なの」「藤子さん報われてほしい」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』最終回 藤子（瀧本美織）にエール続々
渉（中村俊介）は産地偽装を認めた。さらに、京子（筒井真理子）も秘書の小林（森優作）に慧を突き落とすように指示したと認め、あゆみと渉は離婚することに。
慧はあゆみに会いに行き、出会ったキッチンで2人で料理をする。そこであゆみは「私、気づいたらKeiにもらってばっかりだった」と口にし「何一つ返せてない。このままの自分じゃダメなの。変わらなきゃ」と決意。慧は今のままのあゆみが好きだと言うが、あゆみは「今の私は自分の力で立ててない。だから、あなたと並んで歩くことはできない。いつか私もKeiに贈り物ができる人間になりたい。だから、ごめん」と離れる意思を伝えた。
すると慧はわかったと頷き「じゃあ、新しい店ができたら予約を入れておく。あゆみさんがいつか、俺にプレゼントを届けてくれるその日まで、席空けておくから」と約束した。
そして2年後。あゆみはミールキット事業を始めていた。慧が鎌倉のレストランをオープンしたと知ったあゆみは慧の店へ行き、再会。あゆみは「月がきれいですね」と伝え、2人は満月の下で抱き合うのだった。
あゆみと慧が2年後に再会する結末に、視聴者からは「素敵な終わり方」「ハッピーエンドで良かった」「2年後の再会は感動的だった」「月がきれいですね」「再会できてよかった」「どうか幸せになって」「満月だ！」などの声が続出。また、慧の元婚約者の藤子にも「藤子、幸せになってくれ…」「どこまでいい人なの」「藤子さん報われてほしい」などの声が集まっている。