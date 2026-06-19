自転車競技のトラック種目の女子オムニアムで２０２１年東京五輪銀メダルの梶原悠未（ＴＥＡＭ Ｙｕｍｉ）は１８日、自転車の本場である欧州へ武者修行に出発。オランダのロードレースチームに入り、約３か月間で週に３〜４度、約１００キロのレースに参加するプランだ。出国前の羽田空港で取材に応じ、「欧州はレース数も多く、強度が高い。技術もスピードも持久力も全てを磨いてきます」と意気込みを語った。

オムニアムで１７位に終わった２４年パリ五輪後、梶原は自転車競技がさかんな欧州で腕を磨く修行に出ている。今回は主にレース会場の約４０キロ圏内のベルギーを拠点にホームステイしながら、週に３〜４度、会場には自転車で向かい、約１００キロのレースに出場。レースがない練習日も約１２０キロを乗り込む計画で、約３か月で計１万キロ近い走行距離。まさに自転車漬けだ。バンクから離れ、長距離を走るロードレースでは、スピードの武器に加え「（心拍も筋力も）両方の持久力をつけたい」と課題を克服しにいく。

１５日まで行われた全日本選手権では、本命のオムニアムを含めて３冠。後輩の内野艶和（つやか）も力をつけてきた中で、今秋の愛知・名古屋アジア大会などの国際大会で存在感を示していきたい。全ては２年後の２８年ロサンゼルス五輪で２大会ぶりに表彰台に立つためだ。２９歳は「目標はロサンゼルス五輪です。メダルを取りたい」と雪辱の舞台を目指し、ペダルをこぎ続ける。（宮下 京香）