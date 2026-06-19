皇室典範改正を巡る議論が、俄かに熱を帯びてきた。衆参与野党による皇族数確保に関する全体会議では、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという二案について、審議が進められている。問題は、女性天皇や女系天皇を巡る議論が、一切含まれていないことだ。（初出：「週刊文春 電子版」2026年5月20日配信）

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愛子さまは24歳になられた ©時事通信社

これまで新聞やテレビの世論調査では、女性・女系天皇を容認する声は多かった。2024年4月の共同通信の調査では、「女性天皇に賛成」が90％、「女系天皇に賛成」が84％だった。

だが高市早苗首相は、皇位継承者は男系男子が相応しいと主張し続けている。多くの自民党議員も同様だ。

「男系男子に限る」のは国民の総意なのか

憲法第一条は、天皇の地位を「日本国民の総意に基く」と規定する。果たして、「男系男子に限る」のは今の国民の総意なのか？

そこで小誌は「文春オンライン」で緊急アンケートを行った。質問は次の3つ。

（1）女性天皇を認めることに賛成か、反対か

（2）女系天皇を認めることに賛成か、反対か

​（3）女性皇族が結婚後も身分を保つことに賛成か反対か

4月29日から5月7日までの9日間で、2万5000件もの回答が寄せられた。賛否と、その理由も交えて、結果を発表していきたい。

性別で制限されることへの“違和感”

まずは（1）の質問だ。賛成票は93.1％と圧倒的で、目立ったのが、女性差別にあたるのではという意見。

「女性が天皇になることを認めないのは、社会の進展と逆行している」（50代、男性、東京）

「若い世代からすると、性別で職業や役割が制限されることに違和感がある」（20代、男性、東京）

象徴天皇制が専門の、名古屋大学大学院・河西秀哉教授もこう語る。

「天皇は『国民統合の象徴』です。にもかかわらず、国民の半数を占める女性が就けないのは、旧皇室典範が成立した明治時代ならいざ知らず、現代では違和感があるのでしょう」

「男女平等を保障するため」国連から勧告も

24年、国連女子差別撤廃委員会が「男女平等を保障するため」に皇室典範の改正を勧告。欧州では女王が次々誕生しており、それらに触れる意見も多かった。

「国連に女性差別として勧告されている。日本は女性差別撤廃条約に批准している」（50代、男性、兵庫）

「王室を有する欧州10カ国中9カ国が女性の王位継承を認める。男性優位思想のイスラム教国を除けば、王位の女性継承容認は世界の趨勢(すうせい)」（70代、女性、東京）

旧皇室典範が成立したのが、比較的最近の明治時代であると指摘する意見も。

「男系男子に限定されたのは明治以降。そうなった要因には『男を尊び女を卑しむの慣習、人民の脳髄を支配する我国』（井上毅(こわし)）という言葉に象徴される、当時の風潮があります」（40代、男性、静岡）

雅子さまが苦しまれた「お世継ぎ」の重圧

将来の皇后への負担を懸念する声もあった。雅子さまはかつて、「お世継ぎ」の重圧もあり、長期療養を余儀なくされた経緯がある。

「男児を産まなければならないというプレッシャーが、女性に重くのしかかる」（60代、女性、茨城）

「悠仁さまの伴侶になる方に、非常に尊厳を損なうような要求をすることと同義です」（30代、男性、東京）

女性天皇反対派の理由は…

では、女性天皇反対派（6.9％）の理由を見てみよう。代表的なのが、これまでの歴史を重視するべきだという主張である。

「皇位継承は、単に近代法の条文だけで考えるべきものではありません。皇室典範は長い歴史の中で守られてきた原理を、法として明文化したものに過ぎない」（30代、男性、京都）

反対だが将来的には認めても良いという声もあった。

「悠仁親王がおられる間は認めなくてもよいが、将来的には、女帝も容認せざるを得なくなると考える」（40代、男性、香川）

“伝統重視”の女系天皇反対派

“女系天皇”が生まれかねないため、女性天皇も反対だとの考えも散見された。

「女性天皇を認めることは問題ないが、女系天皇に繋がりやすくリスクが大きい」（20代、男性、東京）

では、なぜ女系天皇がダメなのか。質問（2）の女系天皇反対派は11.1％だったが、「男系で皇紀2686年を繋いできた正統性を破壊する」（40代、女性、神奈川）、「神武天皇以来続いてきたとされる男系による継承の原則が途絶える」（20代、男性、愛知）などと“伝統重視”が多数だ。

「皇統の正統性は『万世一系』というフィクションを国民が信じることで成り立っている」（50代、男性、奈良）との意見もあった。

歴史上、女性天皇は10代8人が存在したがいずれも男系で、女系の天皇ではなかったという主張もある。

一方で、88.9％にのぼる女系賛成派からは、母の元明天皇から娘の元正天皇へ皇位が継承された事例が指摘されていた。

「（元明天皇の）配偶者が男系男子だという理屈で、男系だという主張もされますが、直系継承の女系です」（60代、女性、京都）

男系男子限定は“無理筋”？

側室制度が無い今、男系男子限定は無理筋だとの意見も多い。実際、明治天皇や大正天皇など、歴代天皇の多くが側室を母とする。

「歴史的に男系男子による皇位継承が続いていたとしても、側室の存在が大きな意味を持っていた」（30代、男性、東京）

「側室制度がない現在、何を寝ぼけたことを言い続け、こだわっているのか意味不明」（40代、女性、鹿児島）

「政治的な目的や利益があるからでは」

自民党の姿勢に対して問題意識を持つ読者も多数だ。

「小泉純一郎内閣の頃には、女性・女系天皇についての議論も、もう少し現実的に進んでいた。自民党の多くの政治家が男系男子に強くこだわるのは、何らかの政治的な目的や利益があるからではないか」（60代、女性、東京）

「断絶の危機は自民党案のような『性別』にこだわり続けてきたから起きた。『養子縁組』のような付け焼刃の対症療法では、同じ議論が繰り返される」（40代、女性、京都）

配偶者と子供も皇族にするべきか

質問（3）は、今後の女性皇族の生き方に関わる問題だ。いまの与野党協議でも議題になっているが、80.1％が結婚後も皇族の身分を保つことに賛成。目立ったのが、皇族の数が減少していく中で、公務の担い手として必要だという理由だ。

「女性皇族の方々が果たされている役割は極めて大きく、国民からの信頼も厚い。資質に優れた方々がご結婚を機に皇族を離れるのは大きな損失」（50代、神奈川）

この質問に関しては、「条件付き賛成」が多かった。一つは、配偶者と子供も皇族にするべきかどうか。皇族でなければ、夫は一般企業で仕事を続けたり、国会議員になることも可能だ。

「女性だけが皇族で、配偶者と子供が一般人という歪な家族は不都合な点しかない」（60代、女性、京都）

また、もう一つの条件付き賛成は、本人の意思を尊重すべきだということ。

「現在の制度では女性皇族は結婚すると皇室を離れることになりますが、一方で、結婚しなければ離れることが難しい現実もある。本人の意思に反して『皇室に残らなければならない』という形になっては本末転倒です」（60代、女性、東京）

「税金で生活を支えることは難しい」

質問（3）への反対は19.9％。理由として挙げられたのが、おカネの問題だ。

皇族の生活費は国費から出され、その額は皇室経済法などで規定されている。宮邸の改修費用など諸経費もかかる。「国民の生活が厳しいので、結婚後も女性皇族の全員が皇室に残ると、税金で生活を支えることは難しい」（50代、神奈川）と、シビアな見解もあった。

アンケート全体を見ると、すべての質問で、男性よりも女性の賛成票が多かった。たとえば質問（1）の女性の賛成票は96％で、男性は84.6％だ。特筆すべきは、若い男性の賛成率が低いこと。たとえば質問（1）は、20代男性は62.3％、10代男性は51.9％。同年代の女性の賛成率はどちらも約90％だ。その差は大きい。河西氏が解説する。

「若い男性が保守化しているのは確かです。私の大学でもネットの影響かもしれませんが、『伝統ですから』と聞く耳を持たない男子学生が一定数います」

現在の与野党協議では議論すらされていないが、今や女性天皇や女系天皇を容認する声が圧倒的多数であることは確かだろう。

「国会の議論が世論を全く反映していないことがよくわかります。高市首相は『静謐(せいひつ)な環境で皇室典範の改正を目指す』と言っていますが、単に世論を聞きたくない、自分たちに不都合な現実を受け入れたくないだけではないでしょうか」（同前）

“国民の総意”を置き去りにしたまま、皇室典範改正の議論は進んでいく。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）