〈豊臣政権はなぜ安定しなかったのか？ 秀吉を天下人に押し上げた「気前の良さ」こそが、政権の不安定を招いた〉から続く

「七将襲撃事件」の原因には、豊臣政権内の加藤清正ら「武断派」と石田三成ら「吏僚派（文治派）」の対立があると言われるが、歴史学者の本郷和人氏は「三成は秀吉の身代わりだった」と考察する。その根拠は鎌倉時代の「梶原景時(かじわらかげとき)の変」との類似性である。本郷氏の最新刊『インテリジェンス関ヶ原』（文春新書）から男性武闘集団内部の愛憎の力学を解き明かしたくだりを一部抜粋してお届けする。

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朝鮮出兵で溜まった鬱憤

朝鮮で苦戦を強いられた武将たちが譴責(けんせき)などの処分を受ける一方、彼らに不利な報告をした軍目付(いくさめつけ)たちには、褒美として新しい領地が与えられました。この軍目付たち、福原長堯(ふくはらながたか)・熊谷直盛(くまがいなおもり)は三成の縁族、垣見一直(かきみかずなお)も三成と近しい間柄でした。

さらに秀吉は、石田三成に小早川秀秋から没収した筑後国・筑前国（秀秋は越前へ減封）を与えようとします。さすがに三成は辞退しますが、筑前の名島(なじま)城を与えられました。蜂須賀や黒田たちが面白く思うはずがありません。また、三成は、減封によって浪人となってしまった小早川家の旧臣たちを自家に引き受けますが、これも反感の種となったことは想像に難くないでしょう。

このように、朝鮮出兵を通じて、三成は秀吉の側近としての発言力を強めていきます。派遣軍からの情報を集約し、秀吉に伝え、秀吉の決定を現地に送る。後方支援や戦況の判断についても、三成の存在感は大きなものとなりました。

三成らは有能な実務家ではありました。難易度の高い海外での補給戦も、朝鮮からの撤兵も、彼らの高度なオペレーションによって可能になったのです。この戦いを早く終わらせたいという判断も間違ってはいなかったでしょう。エリートたるゆえんです。

しかし、清正ら現地の武将たちが、「老いの進む秀吉の威を借りて、実際には三成らが秀吉政権を動かし、自分たちを陥れているのではないか」と考えるのも、無理からぬことでしょう。

理不尽な戦争を始めたのも、現地の武将たちに無理難題を押し付けてきたのも、不公平な裁定をくだしたのも、おおもとは三成ではなく、秀吉です。

しかし、清正らにはこれまで恩顧を受けてきた、絶対的な権力者である秀吉が間違っているとは言えませんでした。しかも、彼らが帰国を果たしたときには、秀吉はこの世の人ではありません。出兵組の鬱憤(うっぷん)を受け止めるはずの相手は、すでにいなかったのです。

頼朝の身代わりとなった梶原景時

第五話で述べますが、秀吉の死後の慶長4（1599）年、加藤清正、福島正則、蜂須賀家政、黒田長政、藤堂高虎といった、いずれも朝鮮出兵に駆り出された7人の武将たちが、石田三成を襲撃する事件が起こります。有名な「七将(しちしょう)襲撃事件」です。この対立は、しばしば清正ら「武断派」vs三成ら「吏僚派（文治派）」の構図で描かれますが、私は少し違うと思います。

その根にあるのは、秀吉への不満・不信、あるいは怒りではないか。三成は、秀吉の身代わりにされたのではないでしょうか。

そう考えるのは、私の専門である鎌倉時代にも、よく似た事例があるからです。「梶原景時(かじわらかげとき)の変」です。

この事件の主人公、梶原景時は、源頼朝(みなもとよりとも)の「一之郎党(いちのろうとう)」とも呼ばれた側近中の側近、つまりトップエリートでした。はじめは頼朝と敵対する立場だったのですが、頼朝の鎌倉入り後に御家人(ごけにん)となります。関東で大勢力を誇っていた上総広常(かずさひろつね)を討ち、源範頼(のりより)・義経(よしつね)に従って平氏を倒した功労者として、侍所別当にも就任。頼朝の上洛にも従うなど、重きをなします。

躓(つまずき)の石は、頼朝の朝廷への接近でした。

晩年、長女の大姫(おおひめ)の入内(じゅだい)工作に熱を入れた頼朝は、御家人たちの不安と不信を招きました。

彼ら東国武士たちは、自分たちの土地を、朝廷などの干渉から守ってくれる存在を求めていたのです。これまで京都に足を踏み入れることなく、東国第一を貫いてきた頼朝が、京都との関係を深めようとしている。御家人たちは強い違和感を覚えますが、それを頼朝にぶつけることはできません。

頼朝の死後、長男の頼家(よりいえ)が後を継ぐと、13人の御家人による合議制が敷かれ、景時もその一人となります。しかし、ささいな讒言(ざんげん)事件をきっかけとして、景時は66人もの有力御家人たちに弾劾を受けるのです。将軍最側近だった景時は、鎌倉を抜けて、京都に向かう途中、一族もろとも滅ぼされてしまいます。

京都・朝廷と接近した頼朝・景時

私はこの事件の本質は、頼朝に対する、御家人たちの不満と不信だったと考えています。頼朝の死によって、それまで封じ込められていた御家人たちの怒りが、側近であった梶原景時に向かって噴出した。

キーワードは「京都」です。景時は頼朝の上洛に同行し、公家たちと交流を深めました。鎌倉をパージされ、一族で京都に向かったのも、景時と朝廷との近さを示しています。

このように考えていくと、梶原景時は、御家人たちが頼朝への秘められた不信をぶつけるには格好の存在だったことが分かります。

秀吉政権の場合、それは石田三成でした。

東国の御家人が、ひそかに源氏政権に見切りをつけたように、加藤清正や福島正則といった親戚同様の最古参の家臣や、蜂須賀、黒田などの長年にわたって秀吉に付き従ってきた大名と、秀吉との間に亀裂が生じていたのです。それを見逃さなかったのが徳川家康でした。

（本郷 和人／文春新書）