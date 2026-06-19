現代のビジネスパーソンが抱えるリアルな悩みに「理論」と「笑い」で答えを与えてくれるビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。元DeNAの人材育成責任者で、ビジネス系YouTubeで大活躍中の坂井風太さんと、人気お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃさんとの掛け合いが面白くて役に立つと話題を呼び、4月の刊行以来、版を重ね続けています。

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今回は人材育成のプロである坂井さんに「令和の理不尽仕事論」をテーマに「文藝春秋PLUS」でお話を伺いました。リーダーなのに決断を下せない「役職鎮座マン」の心理と、職場で「闇堕ち」しないためのヒントとは？（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年5月18日配信）

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決断できないリーダー「役職鎮座マン」

――坂井さんのキャッチーなワードセンスも今回の著書『理不尽仕事論』の魅力のひとつですが、中でも特にイチオシの言葉はありますか？

坂井風太（以下、坂井） いろいろありますが、「役職鎮座マン」（「坂井の補講（1）役職鎮座マンにならない」に登場する坂井さんオリジナルのワード）ですね。



坂井風太さん

これは自戒も込めているのですが、役職というものに固執しすぎてしまい、決めるべきことを決めない人のことを指しています。リーダーの仕事とは最終的に「決断」ですが、データに基づく合議制の「合理的判断」だけでは決めきれない問題が必ず出てくる。例えば一時的に収益が落ちたとしても、倫理的・道徳的にはこちらを選ばなくてはいけない、などという時です。そうした状況では、リーダーに決断の軸や「自分ならできる」という「リーダーシップ自己効力感」がないと、決断が鈍って組織が硬直化してしまいます。

ただ、「決断しないこと」を完全に否定的に捉えているわけではありません。例えば、決断をしない人には、その決断の結果、自分が役員から外れて雇用が不安定になるとか、家族を守りたい気持ち、誰かに迷惑をかけたくないという思いなどがあったりするわけです。決断できないことの裏には、その人の守りたいものや事情があるということもちゃんと書きたかったんです。

――では、決断できるリーダーになるにはどうすればいいのでしょうか。

坂井 私はもともと小説が大好きなのですが、宮本輝さんの『流転の海』という作品に「自尊心より大切なものがないと、大きな仕事はできない」といった意味の言葉が出てくるんです。これを大学1年生の時に読んで、本当にそうだなと思いました。人は自己保身や「自分がどう思われるか」「嫌われないか」という自尊心を大事にしすぎて決断が鈍ります。自尊心よりも大切な、お客さんへの誠実性や普遍的な道徳を大事にしないと、決断を誤るリーダーになってしまうのです。

世代に特有の苦しみがあることを理解せよ

――『理不尽仕事論』を読んでいる中で、「闇堕ち」というキーワードも印象的でした。ビジネスシーンにおいて氷河期世代や中間管理職が「罰ゲーム」と言われるような苦しい状況におり、その連鎖をZ世代は受け付けないという対立構造の中で、「闇堕ち」を防ぐにはどうすればいいか、アドバイスをいただけますか？

坂井 大きく2つあって、まず1つは「自分だけが辛い目に苛まれている」と思い込まないこと。氷河期世代には就職難の苦しみがありましたが、今のZ世代からすれば例えば「マンションが高すぎて買えない」という苦しみがあります。その世代にはその世代の苦しみがあることを理解しなければいけません。

もう1つは「理論を知る」ことです。例えば、闇堕ちには「権力観」という理論が関わってきます。権力観には「私的権力観」と「公的権力観」があり、闇堕ちする人や横暴になってしまう人は、自分の意見を通すために権力を欲する私的権力観を持っていることが多いんです。一方、公的権力観は「ノブレス・オブリージュ」にも近く、「自分が上の立場ならみんなの模範にならなければいけない」「若手に見せて後ろめたくない姿勢か」を考えます。これを知っていれば、誰をリーダーにすべきか分かりますし、自分がリーダーになりたいと思った時の動機が私的権力観だったら、「危ないかも」と気づくことができます。

闇堕ちを防ぐには「誰かのおかげ」を思い出せ

――坂井さんご自身は、どうやって闇堕ちを防いでいるのですか？

坂井 この本にも書きましたが、私自身は闇堕ちしそうになったら「誰かのおかげを思い出す」ようにしています。闇堕ちする人というのは「誰も助けてくれなかった」という認識を持ちがちですが、自分の人生の節々において、本当は助けてくれた人がいるはずなんです。あの人は何もやってくれなかったと思っても、「あの人のおかげでこれができたな」と思い返す。闇堕ちしそうな時ほど、手を差し伸べてくれた人の存在を忘れてしまっているので、それを思い出すことが大事です。

――うまくいかない時は、どうしても視野が狭くなってしまい「おかげ」までたどり着かないこともあります。普段からの訓練が必要でしょうか。

坂井 私は、職場だけでなく家庭でも実践しています。妻とは結婚して10年くらいですが、今は明らかに喧嘩がないんです。夫婦関係において「妻はこれをやっていない！」と思うことがあっても、「してくれなかったことではなく、してくれたことを数える」ようにすると、やってくれていることの方が多いことに気づき、喧嘩がなくなります。自分で書いたこの本に助けられていますね（笑）。

通勤電車で泣きながら読みました

――この本には、対談本編に加えて「坂井の補講」という坂井さんのコラムが5つ収録されていますが、これが非常に好評ですね。特に最後の「なぜ、あなたは働いているのか？」は、読者の方から「通勤電車で泣きながら読みました」という感想もいただきました。クールな成功者に見える坂井さんの泥臭い姿や、人間らしい姿をさらけ出していただいているので、一つひとつの言葉に血が通っていて、感情を揺さぶられます。

坂井 この本を書店で見つけたら、買わなくてもいいのでこの「補講」だけでも読んでほしいですね（笑）。自分の中で熟成させた思いを書いた部分なのですが、私は「理論なき心」も危ないし、「心なき理論」も危ないと思っているんです。「私はあなたのことを大事にしているから強く言っているんだ」と心で主張しても、そのやり方が状況や相手にとって正しいのかを問う理論がなければ、「理論なき心」が暴走してしまいます。

職場の文脈で言えば、相手を記号的に見ず「絶対に良いところがあるはずだ」と信じる心、相手には相手の事情があるのだろうと想像する心が大前提としてないと、理論は正しく使えません。そのことを伝えたくて、この「補講」を差し込みました。

〈「上司の言うことには全部従わなきゃダメ」は本当か？ 仕事で悩んだ時、突破口になる“画期的な思考法”「◯◯◯だったらどうするだろう？」〉へ続く

（坂井 風太）