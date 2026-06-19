〈リーダーなのに、なぜ決めるべきことを決められない？ 人材育成のプロが語る“決断できないリーダー”の正体と、職場で"闇堕ち”するメカニズム〉から続く

「どうせうまくいかない」「頑張っても無駄」と、自分で体験する前に結果を悟ってしまう若者世代には、「人生のネタバレ感」や「冷笑」が蔓延している。極端な俯瞰から生まれるそうした感覚は、私たちの心や仕事にどのような影響を与えているのだろうか。

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現代のビジネスパーソンが抱えるリアルな悩みに「理論」と「笑い」で答えを与えてくれるビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』の著者であり、人材育成のプロである坂井風太さんをお呼びし、職場で使える「架空師匠」という考え方や、自らを呪う「冷笑主義」の罠について深く掘り下げます。（全2回の2回目／1回目から読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年5月18日配信）

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思考を熟成させるための「架空師匠」

――仕事が辛い時の心の支えになるキーワードとして、『理不尽仕事論』の中に「架空師匠」という言葉が出てきますね。これはどういうものですか？

坂井風太（以下、坂井） ロールモデルという概念がありますが、実際のロールモデルとの心理的・物理的距離が実は重要なんです。例えば、「身近な上司の言うことを全部聞かなきゃいけない」と思いすぎると切羽詰まってしまいますし、その上司の言うことが常に正しいとも限らないですよね。そこで、少し美化されたり架空化された存在である「架空師匠」です。「自分の尊敬するあの人だったらどうするだろうか」と考えるんです。こちらの方が突破口を開きやすいという研究があり、それを私がライトな表現として「架空師匠」と名付けました。

――これはどんな人を架空師匠にしてもいいんですか？

坂井 もちろんです。人の悪いところではなく、良いところを見つけようと思っていれば、無限に架空師匠ができてきます。一人に絞る必要はなく、複数持っていた方がいいですね。その時々で解決の突破口となる「思考の道具箱」の中身が架空師匠です。



坂井風太さん

――本書の中でも、坂井さん、ぐんぴぃさんそれぞれが何名かあげておられますよね。

坂井 私も複数いますし、増えていますね。最近も、ずっと笑顔で大きく頷いてくれる社長さんにお会いして、「自分が場を作り、明るい雰囲気を作ることが役割だ」と仰る姿勢に感銘を受けたので、その方を見習って私も今口角を上げています。その架空師匠が入ってきているのだと思います（笑）。

――若い人にももちろん大切ですが、中間管理職の方にも必要ですよね。

坂井 むしろ中間管理職にこそ必要ですね。中間管理職の本当の役割は、上司に従うことではなく、上司が成し遂げたいことに従うことです。したがって、イエスマンになるのではなく、尊敬する経営者でも漫画のキャラクターでも良いのですが、「あの人ならどう考えるだろう」と思考を巡らせないと、ただの上司の劣化版コピーになってしまいます。複数の架空師匠の思想を掛け合わせることで、思考を熟成させ、独自の思考ができるようになるんです。

――ちなみに坂井さんの架空師匠は？

坂井 たくさんいますが、父親と南場智子会長（現・DeNA代表取締役社長）ですね。父親は、経営していた会社が倒産して自己破産したのですが、一番辛い時に逃げなかった。対立したこともありますが、その点は尊敬しています。悩んだ時は「父親だったら粘り強くやるよな」「へこたれないよな」と考えます。

また、前職のDeNAでお世話になった南場会長の場合は「南場会長なら『そんなちっちゃいことなんて気にすんなよ』って言いそうだな」と。自分の悩みを考えすぎない方がいいと考えられるのは、南場会長という架空師匠のおかげですね。

“思想なき情報”にはあまり意味がない

――近年、ビジネスメディアが非常に勢いづいており、『理不尽仕事論』の中でも一章を割いて言及されています。こうした状況について、坂井さんはどう思われますか？

坂井 1つの動画を観て、どれだけ吸収したかが本当の成果です。例えば、月に30冊本を読む人と、1冊しか読まなくてもしっかりメモを取って解釈する人とでは、後者の方が血肉化しているわけですよね。量だけでなく、質を考えないとこぼれてしまうものが多い。

高校生の時に読んだショーペンハウアーの『読書について』という本に、「書物から読みとった他人の思想は、他人の食べ残し、他人の脱ぎ捨てた古着にすぎない」と書かれていました。「嫌なことを言うなぁ」と思ったのですが、でも確かにその通りなんです。大量の情報が流れてくる時代において、自分の“思想なき情報”にはあまり意味がありません。ビジネスYouTubeを観た後に、自分で思考を熟成させる時間を取らないと、情報は右から左に流れていくだけです。

――私もそうなのですが、流し聞きしている方も多いですよね。何かの作業の途中に心地いいから流しておくけれど、「結局何だったっけ？」となることが往々にしてあります。

坂井 私自身もそれを避けるようにしています。情報と対峙する時は「自分だったらどうだろう」「この人の考えはなぜこうなんだろう」という“構え”がないと危ないですね。読書でも本を置いて考える時間が大事なように、この構えがなくなることを個人的には恐れています。

若い世代に共通する「ネタバレ感」の正体

――私は現在27歳でZ世代ど真ん中なのですが、『理不尽仕事論』を読んでいる中で「ネタバレ感」という言葉に非常に共感しました。「上の世代の今を見て、自分たちの未来もある程度見通せてしまう」というような、一種の諦めを私たちの世代は共通して持っているような気がしています。この感覚は解消できるのでしょうか？

坂井 できると思います。ただ構造的な問題として、今は「体験するよりも先に、大量の情報が入ってきてしまう」時代になっています。例えば起業しようとした時に、アイディアや成功事例、「これをやったらうまくいかないよ」という情報がバーッと入ってきてしまう。やってみないと分からないし、事業環境や人によって結果は全く違うのに、体験よりも情報が先回りしてしまうんです。

でも、本当はネタバレなんてされていないんです。タワマンに住むのは大変だという情報があっても、実際に住んでみたらものすごく楽しいかもしれない。情報はあくまで「客観」ですが、自分の心が動くかどうかは「主観」にすぎません。だから、自分の心だけは絶対にネタバレされていないはずなんです。

「冷笑」は自分に返ってくる

――『理不尽仕事論』は、自分の心を動かす、自分の人生に“ガチ”になることが何より大切だという本でもあります。では最後に、とはいえなかなかガチになれない若い世代、そして上下の世代に板挟みになっている中間管理職が実践できるマインドセットはありますか？

坂井 「冷笑」をまずやめることです。「そんなことやっても意味ないよ」「あいつは大したことない」「夢を掲げても無駄だ」と嘲笑う姿勢ですね。なぜなら、冷笑は自分に返ってくるからです。「自己説得効果」という概念があるのですが、他人に「大したことない」と言っているようで、実は自分の脳内でこだまして、自分自身に呪いをかけて足を引っ張る構造になっているんです。

――自分を防御する本能として人を下げてしまうこともあると思うのですが、それが自分自身を痛めつけているんですね。

坂井 そうです。「仮想的有能感」と呼ぶのですが、人間が自尊心を保とうとした時に、自分を上げるよりも相手を引き下げる方が手っ取り早いので、他人を貶めて自分を優位に置こうとするんです。ネットの誹謗中傷は大体これですが、人を呪わば穴二つですから、自分に返ってきます。

――動画だけでは語り尽くせない理論がこの本にはたくさん詰まっていますし、坂井さんの熱が乗った文章に感動しました。本日はありがとうございました。

（坂井 風太）