「35歳・年収300万円、土日はベッドで時間を溶かす」。

そんな人生を変えた、たった一言とは？

そんな相談者にすすめたのが、全世界45言語に翻訳され、世界600万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、相談者に響いた名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

35歳・年収300万円、土日はベッドで時間を溶かす

最近、こんな相談があった。

「35歳で年収300万円。土日に何もすることがなく、疲れを癒すためにベッドでゴロゴロ過ごしていたら、気づけば月曜がやってくる。そうやって、あっという間に人生が終わりそうで怖いです」

この相談を聞いて、私は『世界の果てのカフェ』の一節を思い出した。

土日が「回復の時間」になっている人へ

多くの人は、平日の仕事で疲れ切っている。

だから休日になると、「休まなければ」と思う。

寝る。動画を見る。SNSを見る。昼寝をする。

そして日曜日の夜になる。

「何もしなかったな」

そんな後悔とともに、また月曜日を迎える。

しかし、ここには大きな勘違いがある。

それは、「人生とは、仕事で消耗したエネルギーを休日に充電するものだ」という考え方だ。

主人公も同じ悩みを抱えていた

『世界の果てのカフェ』の主人公も、まったく同じ状態だった。

彼は旅に出る。その理由は、日常から逃げるためだった。

仕事、請求書、人間関係、将来への不安。

そうしたものに疲れ果てていたからだ。

本書にはこう書かれている。

そもそもぼくが旅に出たのは、フラストレーションを避けるためだった。家では仕事や請求書、それから人生のあれこれに、相当イライラしていた。ぜんぶ、置いてきたかったのに。これはぼくにとって、リラックスして『エネルギーを充電する』チャンスのはずだったのに。

――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より

「充電」という言葉の違和感

ところが、その後に主人公は重大なことに気づく。

いや、待てよ、変な表現だよな。エネルギーを充電するって？ 電池が切れて、充電して、電池が切れて、充電して……そんな繰り返しで前に進めるはずがないじゃないか？

――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より

私はこの一節を初めて読んだとき、ハッとした。

たしかにその通りだ。

もし人生が、「平日で消耗する → 休日で回復する → 平日で消耗する → 休日で回復する」というループなら、いつまで経っても前に進まない。

その場で足踏みしているだけである。

本当に変えるべきなのは休日ではない

相談者もまさに同じ状態だった。

年収300万円が問題なのではない。

土日に寝ていることが問題なのでもない。

本当に問題なのは、

「回復しないと耐えられない毎日」

を送り続けていることだ。

もちろん休息は必要だ。

しかし、人生の中心が「回復」になってしまったら危険である。

本来、人間は何かに夢中になっているとき、そこまで充電を必要としない。

好きなことをしている人は、疲れることはあっても、消耗しない。

むしろエネルギーが湧いてくる。

だから大事なのは、「どう休むか」ではなく、「何のために生きるか」なのだ。

もし休日のたびにベッドで時間を溶かしているなら、一度だけ自分に問いかけてみてほしい。

「自分は、何から回復しようとしているのだろう？」

その答えが見つかったとき、人生は少しずつ動き始める。

休日とは、平日に耐えるためのものではない。

人生を前に進めるためのものなのだから。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）