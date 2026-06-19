「35歳・年収300万円、土日はベッドで時間を溶かす」。そんな人生を変えた、たった一言とは？
「35歳・年収300万円、土日はベッドで時間を溶かす」。
そんな人生を変えた、たった一言とは？
そんな相談者にすすめたのが、全世界45言語に翻訳され、世界600万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、相談者に響いた名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
35歳・年収300万円、土日はベッドで時間を溶かす
最近、こんな相談があった。
「35歳で年収300万円。土日に何もすることがなく、疲れを癒すためにベッドでゴロゴロ過ごしていたら、気づけば月曜がやってくる。そうやって、あっという間に人生が終わりそうで怖いです」
この相談を聞いて、私は『世界の果てのカフェ』の一節を思い出した。
土日が「回復の時間」になっている人へ
多くの人は、平日の仕事で疲れ切っている。
だから休日になると、「休まなければ」と思う。
寝る。動画を見る。SNSを見る。昼寝をする。
そして日曜日の夜になる。
「何もしなかったな」
そんな後悔とともに、また月曜日を迎える。
しかし、ここには大きな勘違いがある。
それは、「人生とは、仕事で消耗したエネルギーを休日に充電するものだ」という考え方だ。
主人公も同じ悩みを抱えていた
『世界の果てのカフェ』の主人公も、まったく同じ状態だった。
彼は旅に出る。その理由は、日常から逃げるためだった。
仕事、請求書、人間関係、将来への不安。
そうしたものに疲れ果てていたからだ。
本書にはこう書かれている。
――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より
「充電」という言葉の違和感
ところが、その後に主人公は重大なことに気づく。
――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より
私はこの一節を初めて読んだとき、ハッとした。
たしかにその通りだ。
もし人生が、「平日で消耗する → 休日で回復する → 平日で消耗する → 休日で回復する」というループなら、いつまで経っても前に進まない。
その場で足踏みしているだけである。
本当に変えるべきなのは休日ではない
相談者もまさに同じ状態だった。
年収300万円が問題なのではない。
土日に寝ていることが問題なのでもない。
本当に問題なのは、
「回復しないと耐えられない毎日」
を送り続けていることだ。
もちろん休息は必要だ。
しかし、人生の中心が「回復」になってしまったら危険である。
本来、人間は何かに夢中になっているとき、そこまで充電を必要としない。
好きなことをしている人は、疲れることはあっても、消耗しない。
むしろエネルギーが湧いてくる。
だから大事なのは、「どう休むか」ではなく、「何のために生きるか」なのだ。
もし休日のたびにベッドで時間を溶かしているなら、一度だけ自分に問いかけてみてほしい。
「自分は、何から回復しようとしているのだろう？」
その答えが見つかったとき、人生は少しずつ動き始める。
休日とは、平日に耐えるためのものではない。
人生を前に進めるためのものなのだから。
（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）