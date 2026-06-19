◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（6月19日、東京ドーム）

交流戦を終えて、リーグ首位に立った巨人。橋上秀樹監督代行は「目の前の1試合1試合で、できることを精一杯やって、勝てるように頑張りたいと思います」とリーグ戦再開に向けて、意気込みました。

ここまで64試合で34勝28敗2分と貯金は「6」。勝率5割を切っていないことで、少し心に余裕があり、落ち着いて試合に臨めそうだとした橋上監督はあまり順位は気にしていないそう。上位3チームが0.5ゲーム差という混戦模様のセ・リーグを勝ち抜くためには、先を見ず、目の前の試合に集中するのみ、と述べました。

「1勝ずつの積み重ねしかできませんから。地味ですけど、1勝1勝、目の前の試合をやる以外はないと思います」

前半戦にはいなかったリチャード選手、2軍で調整中の吉川尚輝選手と、少し顔ぶれも変わった巨人。橋上監督代行は「どんな状態でも楽しみは尽きないです。もちろん大変なこともありますけど、どちらかというと前向きに楽しみを多く感じながらやりたいと思います」と笑顔で取材を終えました。