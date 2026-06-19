「片付けない」「手を洗わない」「ゲームばかり」…発達障害の子の「気になる行動」が変わる”接し方”の極意

落ち着けない、こだわりを抑えられない、気持ちを切り替えられない……発達障害を抱える子には「できない」ことが多く、保護者の悩み・教師の負担となっている。“いずれはきちんと自立してほしい”そう考えると少しでも「できること」を増やしておきたいところだが、どうすればいいのか。発達障害の臨床に長年携わる医師2人が総力を挙げてつくった著書『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』から、とっておきの知恵をご紹介する。

子どもの行動を3つに分類する

前回の記事ではペアレント・トレーニング（ペアトレ）について説明しました。ペアトレでは発達障害を抱える子どもの行動を3つのタイプに分類すること、この捉え方を大人がまず身につけることが、プログラムの柱を成す取り組み課題のひとつとなっていることもお伝えしました。

あらためて、行動別に望ましい対応を挙げると次のようになります。

【行動別 望ましい対応】

●好ましい行動に対して→肯定的な注目を与える

●好ましくない行動に対して→おもに3つの対応がある

●許しがたい行動に対して→警告・制限を与える

今回は、これらの対応について順に説明していきます。「好ましい行動」に対する対応から始めていきます。

【好ましい行動の例】

朝のゴミ出しを手伝う／きょうだいにお菓子を分けてあげる／自ら宿題

をする……など

好ましい行動には「肯定的な注目」を与えます。これは、一般には「ほめる」ことを指し、より具体的には励ます、認める、感謝する、笑顔を返す、あるいはグーサインやハイタッチなど、子どもを肯定的にみることすべてを含みます。

以前の記事で紹介した、「ほめ方のポイント」をおさらいしておきます。

【ほめ方のポイント】

★ 望ましいことをしていたら、その場で即ほめる

「玄関のお掃除ありがとう」

★子どものしている望ましい行動を具体的に言葉にする

「明日の持ち物、用意してるんだね」

★子どもが続けていることは継続的に評価する

「今日も自分からお手伝いしてくれたね」

「知らんぷり」することも必要

次に、「好ましくない行動」に対し、大人はどう対応すればいいかを考えてみましょう。

【好ましくない行動の例】

宿題をしないでゲームをしている／トイレの後で手を洗わない／おもちゃを出しっぱなしにして片付けない……など

「好ましくない行動」に対しては、おもに3つの対応があります。

1．「無視・待つ・ほめる」の技法

2．子どもへの「指示」の工夫

3．「環境」の調整

まず、1．「無視・待つ・ほめる」の技法から始めます。

大人が「好ましくない行動」に注目して叱ると、子どもはかえって同じ行動をくり返すようになることがあります。感情的な言い争いになり期待する行動を引き出せなくなる悪循環になったりもします。

「好ましくない行動は無視して、少しでもましな行動がみられたらほめる」ようにしましょう。ここでの「無視」とはネグレクトではありません。あくまでも「知らんぷりする」ということです。

ただし、就学前の子どもは、無視されると「自分は嫌われている」と誤解することがあります（自分の存在ではなく行動だけが無視されていると理解できるようになる年齢は、一般に就学後と言われています）。

また、相手の気持ちの理解が難しい子どももいます。就学前の幼い子や、気持ちの理解が難しい子には「無視・待つ・ほめる」の技法よりも、代替行動（無視の対象になる行いに替わる行動）を教え、それができたらほめて強化することをおすすめします。

この方法は、「好ましい行動がわかっていない（未学習）」状態、あるいは「好ましくない行動を『それでよい』と誤解している（誤学習）」の状態にある子にも活用できます。

では、好ましい行動や代替行動ができるように子どもを導き、強化するためには何をすればいいでしょうか。その方法が、次回ご紹介する2．子どもへの「指示」の工夫と、3．「環境」の調整なのです。

【後編を読む】その行動、「困ってる」のサインかも…発達障害の子どもに関わるときに忘れてはいけないこと

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