◇W杯北中米大会1次リーグB組 スイス 4―1 ボスニア・ヘルツェゴビナ（2026年6月18日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第2戦は18日（日本時間19日）に行われ、スイス（FIFAランク19位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同ランク63位）を4―1（前半0―0）で破り、勝ち点を4に伸ばして4大会連続1次リーグ突破に大きく前進した。

ドイツ1部フライブルクで鈴木唯人と共闘する若きMFマンザンビが流れを変えた。初戦を引き分けた、両チームは互いに譲らず。スコアレスのまま、時間が経過する。試合を動かしたのは、スイスの途中出場の選手たちだった。

後半27分からピッチに立った2人がチームを勝利に導いた。出場から2分後、エリア内のこぼれ球に素早く反応した、スイスのマンザンビが右足で浮き球をたたき、ネットを揺らした。

さらに、マンザンビは同35分に中央でボールを受け、スルーパスを通す。それを受けた、エンボロが倒され、ボスニア・ヘルツェゴビナのムハレモビッチを退場に追い込む。

数的優位となったスイスは同39分、エリア内でマンザンビ、エンボロとつなぎ、最後はこちらも同じく途中出場のバルガスが右足で押し込み、追加点を挙げる。

そして、同45分にはバルガスの折り返しを再びマンザンビが押し込み、ダメ押し点を挙げた。

その後、1点を返されるも終了間際にはマンザンビらと共に途中で入ってきたソウがエリア内で倒されてPKを獲得。これを大黒柱のジャカが決めて4―1で今大会初白星を挙げた。