旭川市で女子高校生が殺害された事件の裁判は、2日目（5月26日）も検察の証拠調べが続きました。



青のストライプシャツに黒いスラックス姿で礼をして入廷したのは、内田梨瑚被告（23）。



殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われていて、起訴状などによりますと2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。





◆検察の証拠調べ（5月26日）

裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかどうか、共犯者との共謀の有無などです。内田被告は5月25日の初公判で、起訴内容について「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人罪などについて否認しました。5月27日の裁判には、内田被告と同じ罪に問われ、すでに懲役23年の有罪判決が確定している小西優花受刑者が証人として出廷し「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました。（女子高校生の）姿が一瞬で消えました」と証言。内田被告と小西受刑者の主張は、真っ向から対立しています。

・女子高校生を乗せて旭川に向かっている途中、走行中の車から出ようとした女子高校生に対し、内田被告らは「こいつどうにかしてる、話通じないなら今すぐ死んでくれ」「謝るくらいなら、死んでくれ」などと発言。



・内田被告は女子高校生のバイト先や住所をしつこく聞き、毎月5万円払うように言ったほか、払えないなら親に連絡すると脅した。



・女子高校生は車内で「すいません」と謝り、内田被告は「謝るなら死んでくれ」「そこの電柱に立て、車でぶつけるから」などと言う。



・女子高校生は次第に「死にたいです」と言うようになる。



・女子高校生がコンビニエンスストアで、警察に通報するよう助けを求めたときには、内田被告が従業員に「こいつ悪いことしたから警察に行く」「いま通報したら店も巻き添え食らう」という趣旨の話をして口止めした。



・女子高校生はコンビニ店内であお向けに倒れ、女子高校生のフードを引っ張って店を出るとき、内田被告は「店に迷惑」と言っていた。



また法廷では、女子高校生が欄干の上で全裸で謝罪をさせられている動画（小西受刑者が撮影）が流されました。



小西受刑者「座って」内田被告「はいどうぞ」女子高校生「舐めた態度とってすみ…やーだ！」小西受刑者「何が何が」女子高校生「やーだ」

一方、これまで弁護側は、「（被害者から）受け取った4000円と被害者の携帯電話を置いて立ち去っている。つまりそれは殺意がなかった一つの証拠」などとして殺人罪について否認。



さらに、被害者を全裸にしていることから不同意わいせつ罪については認めたものの、全裸にしたことと橋からの落下には因果関係がないなどとして、不同意わいせつ致死罪にあたらないと主張しています。



検察は6月8日の裁判で「被害者の人格、尊厳を踏みにじるもので身勝手極まりない犯行」と指摘し、「主犯であることは明らかで最も重い責任を負うべき」として懲役27年を求刑しました。



弁護側は「偶発的に起きた計画性のない犯行」、「すべて内田被告の責任とは言えない」などと主張し、情状酌量を求めています。



裁判は6月8日に結審し、22日に判決が言い渡されます。



※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。