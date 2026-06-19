ダウ平均は小反発 スペースＸは下落もメモリー半導体株に買い＝米国株概況
NY株式18日（NY時間16:30）（日本時間05:30）
ダウ平均 51564.70（+72.15 +0.14%）
S＆P500 7500.58（+80.48 +1.08%）
ナスダック 26517.93（+496.27 +1.91%）
CME日経平均先物 72135（大証終比：+895 +1.24%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小反発。取引開始直後に４５６ドル高まで上昇する場面が見られたものの、伸び悩む動きも見られた。一方、ナスダックは大幅高。スペースＸ＜SPCX＞は利益確定売りが続いたものの、メモリー半導体株の上昇が指数を先導。スペースＸを一旦売って、メモリー半導体株を買い戻す動きも指摘されていた。
トランプ大統領が中東での戦闘終結に向けた暫定合意に署名したことを受けて、本日も原油が急落しており、投資家心理が改善している。前日は、ＦＲＢがインフレ抑制のため年内利上げの可能性を示唆し、想定以上にタカ派な印象との受け止めから、米株式市場は急落していた。
本日は米国債利回りが低下しており、過度なタカ派予想をやや修正している模様。ただ、短期金融市場市場では依然として１０月の利上げをほぼ完全に織り込んでいる状況ではある。
トランプ大統領は、パリ近郊のベルサイユ宮殿でイランとの暫定合意に署名。米政府高官によると覚書（ＭＯＵ）はすでに発効している。ただし、イランがホルムズ海峡の全面再開に向けて実際に行動を開始したかは依然として不透明な状況。
一部からは「スペースＸのＩＰＯ、ウォーシュ議長による初のＦＯＭＣ、そして米国とイランの和平合意という大きなイベントを市場は大きな混乱なく乗り越えた。覚書への署名が完了したことで、インフレはピークに近いか、すでにピークを過ぎた可能性がある」との指摘が出ている。「市場の関心は再び企業業績へ移るだろう。来週のマイクロン＜MU＞の決算が好例だ」と語った。
ＩＴコンサルのアクセンチュア＜ACN＞が決算を受け大幅安。受注が減少し、予想も下回った。今回の決算は、ＩＴコンサルティング業界を取り巻く需要環境の不透明感が改めて意識される内容となった。
銃器のスミス＆ウェッソン・ブランズ＜SWBI＞が決算を受け大幅高。収益性が想定以上に改善した。
スーパーマーケットのクローガー＜KR＞が決算を受け下落。１株利益が予想を下回ったほか、粗利益率も予想を下回った。
バルク貨物の海上輸送サービスのセーフ・バルカース＜SB＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。
ファイザー＜PFE＞が下落。取引開始前にデントンＣＦＯの退任が発表された。
鉄鋼のスチール・ダイナミクス＜STLD＞が決算を受け下落。１株利益の見通しが予想を大幅に下回った。今回の見通しには資産評価損が反映されている。
スピロ・セラピューティクス＜SPRO＞が上昇。英ＧＳＫ（旧グラクソ・スミスクライン）と同社は、ＦＤＡが成人の複雑性尿路感染症（ｃＵＴＩ）の経口抗菌薬「ユテブジ」を承認したと発表した。
アマゾン＜AMZN＞が上昇。自社開発したＡＩ向け半導体を他社のデータセンター向けにも販売する方向で協議を進めていると伝わった。
本日は半導体に買いが強まる中、インテル＜INTC＞が大幅高となり過去最高値を更新。米国産半導体の設計と生産でインテルとアップル＜AAPL＞が協力すると、トランプ大統領が述べたことが材料視された。
中古車のカーマックス＜KMX＞が反発。アナリストが目標株価を従来の４３ドルから６６ドルに引き上げた。
ダウ平均 51564.70（+72.15 +0.14%）
S＆P500 7500.58（+80.48 +1.08%）
ナスダック 26517.93（+496.27 +1.91%）
CME日経平均先物 72135（大証終比：+895 +1.24%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小反発。取引開始直後に４５６ドル高まで上昇する場面が見られたものの、伸び悩む動きも見られた。一方、ナスダックは大幅高。スペースＸ＜SPCX＞は利益確定売りが続いたものの、メモリー半導体株の上昇が指数を先導。スペースＸを一旦売って、メモリー半導体株を買い戻す動きも指摘されていた。
トランプ大統領が中東での戦闘終結に向けた暫定合意に署名したことを受けて、本日も原油が急落しており、投資家心理が改善している。前日は、ＦＲＢがインフレ抑制のため年内利上げの可能性を示唆し、想定以上にタカ派な印象との受け止めから、米株式市場は急落していた。
本日は米国債利回りが低下しており、過度なタカ派予想をやや修正している模様。ただ、短期金融市場市場では依然として１０月の利上げをほぼ完全に織り込んでいる状況ではある。
トランプ大統領は、パリ近郊のベルサイユ宮殿でイランとの暫定合意に署名。米政府高官によると覚書（ＭＯＵ）はすでに発効している。ただし、イランがホルムズ海峡の全面再開に向けて実際に行動を開始したかは依然として不透明な状況。
一部からは「スペースＸのＩＰＯ、ウォーシュ議長による初のＦＯＭＣ、そして米国とイランの和平合意という大きなイベントを市場は大きな混乱なく乗り越えた。覚書への署名が完了したことで、インフレはピークに近いか、すでにピークを過ぎた可能性がある」との指摘が出ている。「市場の関心は再び企業業績へ移るだろう。来週のマイクロン＜MU＞の決算が好例だ」と語った。
ＩＴコンサルのアクセンチュア＜ACN＞が決算を受け大幅安。受注が減少し、予想も下回った。今回の決算は、ＩＴコンサルティング業界を取り巻く需要環境の不透明感が改めて意識される内容となった。
銃器のスミス＆ウェッソン・ブランズ＜SWBI＞が決算を受け大幅高。収益性が想定以上に改善した。
スーパーマーケットのクローガー＜KR＞が決算を受け下落。１株利益が予想を下回ったほか、粗利益率も予想を下回った。
バルク貨物の海上輸送サービスのセーフ・バルカース＜SB＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。
ファイザー＜PFE＞が下落。取引開始前にデントンＣＦＯの退任が発表された。
鉄鋼のスチール・ダイナミクス＜STLD＞が決算を受け下落。１株利益の見通しが予想を大幅に下回った。今回の見通しには資産評価損が反映されている。
スピロ・セラピューティクス＜SPRO＞が上昇。英ＧＳＫ（旧グラクソ・スミスクライン）と同社は、ＦＤＡが成人の複雑性尿路感染症（ｃＵＴＩ）の経口抗菌薬「ユテブジ」を承認したと発表した。
アマゾン＜AMZN＞が上昇。自社開発したＡＩ向け半導体を他社のデータセンター向けにも販売する方向で協議を進めていると伝わった。
本日は半導体に買いが強まる中、インテル＜INTC＞が大幅高となり過去最高値を更新。米国産半導体の設計と生産でインテルとアップル＜AAPL＞が協力すると、トランプ大統領が述べたことが材料視された。
中古車のカーマックス＜KMX＞が反発。アナリストが目標株価を従来の４３ドルから６６ドルに引き上げた。